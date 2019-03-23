【慎入】法男稱飲完可樂驚見罐內有老鼠　可樂公司：不可能發生

有甚麼比發現汽水罐裏有老鼠更恐怖？答案是你已經把汽水喝完。法國34歲男子達米安（Damien）聲稱，他於本月初光顧一間薄餅店後，邊喝可樂邊回家，喝光以後正想把罐掉進垃圾桶時，因罐子尚有重量，他察看後驚見一隻死老鼠在罐內。達米安隨即向可口可樂公司投訴，但公司回應指事件是不可能發生，但仍承諾送6罐可樂給達安米作補償。

法國男子達米安聲稱喝完歌樂後，在罐內發現一隻死老鼠。（Le Parisien片段截圖）

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達米安在法國時間今月7日，於下班後光顧附近一間薄餅店享用晚餐，隨後他就邊回家邊喝着晚餐附送的罐裝可樂，喝光以後想掉進垃圾桶時，達米安發現可樂鋁罐還有些重量，以為尚未喝光，豈料是一隻死老鼠藏在罐內，非常噁心。

達米安回家後即致電當地的可口可樂總公司投訴，他指負責回應的職員與他對談了15分鐘，職員解釋在飲品的製作過程中，是不可能讓老鼠走進罐內。但達米安亦向職員堅稱，可樂罐口打開以後，他從未放下過一秒，所以老鼠亦不會在此時鑽進罐內。

可口可樂總公司再達米安寄信，再次強調老鼠不可能鑽入罐內，更要求達米安把該可樂鋁罐送去公司檢驗，但達米安認為這是唯一的證據，遂堅拒要求，並把鋁罐放在雪櫃內保存。達米安認為可口可樂總公司未能提供最好的解決方案，於是打電話報警，但警方叫達米安在上網尋找解決方法，令他非常無奈。

達米安更一度擔憂自己會患有鉤端螺旋體病（Leptospirosis），遂向醫生求診。不過醫生指達米安並無大礙，又指胃酸足以消滅細菌。鉤端螺旋體病又叫威爾氏病，是一種人畜共通的傳染病，病因主要是患者曾直接接觸受感染動物的尿液，或受尿液污染的環境。

達米安曾於直播解釋事件，又稱：「我現在有21天潛伏期，如果病發，我將會到醫院求診。」達米安指已聯絡了當地的防毒中心，以接受血液測試。可口可樂總公司為了平息事件，遂向達米安送出6罐可樂以作補償。

（英國鏡報）