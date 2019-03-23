虔誠信徒奶奶堅持辦「全素」婚禮　準新娘超苦惱　網民竟勸分開？

情侶結婚步入人生另一階段本應是甜蜜快樂的事，但準備婚禮的過程往往成為感情一大考驗。有女網民前日（21日）於討論區發文「求救」，稱友人即將與男友結婚，惟其未來奶奶因信仰關係，堅持要兩人辦全素食婚禮，令其朋友非常苦惱。網民紛紛給予意見，提出可男女家分辦婚宴，解決素食問題；亦有人勸樓主朋友嫁人前三思，直言未來奶奶如此專制，婚後她的日子或不好過。

有女網民稱其友人正準備婚禮，惟未來奶奶竟要求婚宴必須為全素食，令友人相當苦惱，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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該網民前日（21日）於「PTT」討論區發文，表示朋友即將與男友結婚，而由於未來奶奶是虔誠的一貫道信徒，故要求準新人必須辦全素食婚宴，「不然福報會減少」。

樓主稱，朋友與未婚夫並非素食者，未來奶奶的要求令兩人相當尷尬，擔心辦素食婚宴的話親朋好友不知能否接受，但亦不想逆長輩的意思，故「不知道該怎麼辦才好」，只能向網民求救。

網民看過帖文，紛紛提出意見，指最好辦法就是分開辦婚宴，「分開辦就好啦，你家愛怎麼葷怎麼葷，他家要多素有多素」，「辦個全素的給他媽吃，自己親友辦另外一攤，男女分開辦」，甚至有人建議樓主「在場外擺鹽酥雞排攤，服務那些被強迫參加的親友」；亦有人指曾吃過全素婚宴，認為最重要還是味道，「吃過一場覺得還不錯，好吃就沒問題啊，哈哈」。

有人則勸樓主朋友嫁人前三思，直言未來奶奶如此專制，婚後她的日子或不好過，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

另外，有網民則建議樓主的朋友嫁人前須三思，指出未來奶奶連婚宴食物亦要管，代表為人專制，擔心她日後亦會經常面對同樣的情況，「你朋友最好好自為之，連喜宴都要求了，日後準備被瘋狂洗腦吃素」，「這樣也敢結？等小孩出生 準備被抓去道場吧」。

（「PTT」討論區）