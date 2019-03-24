台便當店老闆貼圖笑指新人煲水都唔識　網民「黑人問號」求解

新人返工總會錯漏百出，台灣一間賣便店的老闆在facebook群組「爆笑公社」貼圖，指請一名首天上班的女新人幫忙煲水，沒料到卻出現「神操作」，求教網民「我應該要開多少工資給她？」。但網民紛紛「黑人問號」，不明白女新人做錯什麼事，但有「心水清」的網民卻看到重點，指水煲的嘴向着開關掣，水滾時會噴出沸水，令人難以關火。不過，有網民認為新人需要的是教導，而是把事件放上網，「被燙的可能是她自己，若是為了安全就醒一下，而不是公審」。

便當店老闆貼圖指女新人如此煲水，但有些網民卻不明白錯在哪裏？原來答案是不應把煲嘴向外，以便沸水濺傷人。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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有網民上周四（21日）將相片上載到fb群組「爆笑公社」，可見在煤氣爐上放了一個水煲，爐下的火燒得正旺，煲嘴噴出陣陣白煙，相信水已燒滾。樓主指自己是賣便當的，上周四（20日）有一名女新人首天上班，樓主要求她幫忙煲水，便發現圖中情況。

帖文引來不少網民「黑人問號」，不明白女新人做錯什麼事，紛紛指「哪裡有問題？求解」、「沒錯啊」、「錯在哪」、「看不出哪裡不對」。樓主及其他「心水清」網民解釋，指「煲嘴對着外面，水滾了會噴出來燙到人」、「擺那怎麼關水」、「水煲擺的方向就不對了」。樓主強調有就事件向女新人解釋，但覺得非常有趣，所以才放上網分享。

雖然問題獲得解答，但樓主的態度卻引來批評，紛紛留言指「好恐怖喔，不合你意就要被放到網路上被笑」、「什麼事情都先公審再說，覺得這社會病了」、「這種事有什麼好公審的，有時間發廢文不如做好事教對方，看來你也不是好老闆」。不過亦有人附和樓主，指「搞不好這員工來上班之前沒做過家事」、「人家想做臉部蒸氣」。

（fb群組「爆笑公社」）