身高僅160cm　內地男相親3次全敗　灰爆問：還能找到女孩結婚嗎？

情侶間「最萌身高差」曾風靡一時，多是指男方高大英俊，女方嬌小可人，是許多人心中的最佳配搭。但如果男方身高未如理想，在求愛方面可能有阻滯。內地一名男子發帖，指自己身高僅160厘米，其餘條件都還好，惟相親了3次均告失敗，不禁擔心未來找不到女朋友。帖文令許多矮男大有共鳴，紛紛安慰樓主「幸福不會因身高而缺席」。其實有不少男星個子不高，但仍能抱得美人歸，看來樓主毋須過慮。

有內地網民發帖抱怨，指因身高問題，相親了3次均告失敗。（網上圖片）

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該名內地男以「還有機會嗎？」為題發帖，指自己身高160厘米，自問其他條件都還好，「但相親3個女的都因嫌我身高不行而失敗」，表示找女友希望渺茫，擔心這輩子再也找不到女孩結婚。

帖文引起一眾網民熱烈討論，有人留言同情表示，「沒關係，169的我陪你」、「我165也一樣」、「誰說160的矮，我跳起來打你們膝蓋」，不少人安慰樓主「幸福不會因身高而缺席」；有不少人認為身高是「硬傷」，坦言會介意男友太矮；亦有人則指出，成功與否或許因身上其他缺點，勸他面對現實，先弄清楚原因，然後在情場再出發。

身高約160至170厘米的男藝人，仍可抱得美人歸

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