「我見過有人故意踢牠」　憤怒貓專攻擊男人和狗　放過女人與小孩

土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）百瑞巴沙區（Bayrampasa）一個市場裏有隻憤怒貓，一旦有男人或狗隻在牠面前經過，便會撲前襲擊，但如果是女人或小孩的話，牠則十分安靜；有當地居民坦言感到憂心，甚至形容「這隻貓恐怕被惡魔上身了」。

「到底人們餵牠吃了甚麼？」

閉路電視拍下的片段見到，憤怒貓安靜坐在店舖門前的階梯，惟一旦有男途人經過，牠便猛然撲向對方；一名女子走過，牠非常溫馴，但換作是緊隨其後的男子就難逃受襲；一旦有狗隻經過，憤怒貓同樣,「無面畀」，直至狗主人出手將其趕走。

有網民形容「這隻貓一定是被惡魔上身了」、「這隻貓太瘋狂了，到底人們餵牠吃了甚麼？」。

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伊斯坦布爾有近3萬隻​流浪貓

憤怒貓是巿場附近的居民一同照顧，他們稱，希望有獸醫能好好檢查牠的情況，以找出牠會如此具攻擊性的原因，又謂牠一向很乖，只是近日不知何故開始對男人和狗隻攻擊，卻從未攻擊女人。

其中一名居民艾登（Ali Aydin）說：「這不是一隻野貓，牠很習慣與人相處，每天都會經過這裏，把食物帶去給子女，我們會把門打開讓牠進出，牠絕不是一隻攻擊性強的貓，襲擊男人和狗，可能因為曾遭到傷害。」

同住在附近的根奇蒂爾克（Beril Gencturk）謂：「我見過有人故意踢牠，可能牠還有一些精神創傷；我也養了一隻貓，讓動物開心是世上最令人滿足的事，而這隻貓從沒有攻擊過我。」

伊斯坦布爾的流浪貓問題一向嚴重，估計全市有近3萬隻，許多居民都很關心流浪貓的生活，甚至會為牠們提供住所，以及替牠們預備好食物讓過冬。