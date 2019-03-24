工人為救被困貓咪　被指濫用吊臂罰停職　義氣民眾籌款代支薪

在美國，一名Verizon電訊公司的員工，因動用了工作時的吊臂機去救貓，而遭到15天的停職懲罰。事件引起民眾不滿，並發起網上眾籌，希望籌得相等於工人15天薪酬的款項作補償，結果不足一日已達標。

Maurice German對救貓遭懲罰表示沒有後悔。（GoFundMe）

事件發生在上周六（3月15日），當時在Verizon工作的Maurice German，正在美國賓夕凡尼亞州一個小區裡進行訊號維修的工作。有居民告訴他，家中的貓咪被困在電線桿頂，並希望他把貓咪救出。

~點擊圖片看貓咪如何被救出~

貓咪被困在電線桿頂已超過12小時，當初牠是怎麼跑上去的？（GoFundMe）

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據悉，這貓咪Momma被困在電線桿頂已超過12小時，但貓咪沒法自行離開爬到地面。縱然已通知了消防部門以及動物救援組織，但遲遲都未有到來。這時剛好遇上German正在附近工作，於是便尋求協助。

German在觀察情況後，決定使用公司的吊臂，並將貓咪救回地面。整個過程被居民拍攝下來，大家都稱讚German勇敢又有愛心。但他工作的公司Verizon，卻將German停職，原因是車輛和設備用在非服務範圍的地方。

懲罰是要作為警惕

據Verizon的發言人Rich Young表示：「我們沒有為German的行為而感到特別的高興，雖然他的行為令人敬佩，但同時也可能把自己的生命和周遭的人置於危險之中。電線桿附近都是高壓電流，應事先作出通知與準備。我們知道作出懲處會引起不滿，但我們也要保障所有員工的安全，以及最佳的利益。」

當地的居民也發起支持German的活動。（Facebook）

German遭停職的事，引起當地社區居民的憤怒，更有人在GoFundMe裡眾籌，希望籌得與German工作15天相對應的金額，約1.9萬港元，結不足一日已籌得2.2萬港元。其中一位有份籌款，也是German的同事Keith Morales表示，「他只是想救4條腿的朋友，沒有做錯。」，另有不少居民讚揚他是英雄，批評企業無良。

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