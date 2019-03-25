【危險㗎】租場玩粉末顏料業主鬧爆　協辦機構：學生事後協助清理

浸會大學宿舍去年底因有學生開生日會時在蠟燭前灑麵粉，致粉麈爆釀12人受傷，沒料年輕人仍未因而增加警惕。有facebook專頁發文，稱有非牟利機構租用工廈單位，原稱「玩少少顏料」實際卻是學生們舉行粉末顏料派對，交場後業主驚覺場地處處粉末極難清理，又憂電器被波及引發危險，需找專業人士清理，又斥租場機構事後未承認責任。涉事機構負責人解釋活動由學生自發主辦，機構僅提供資金，又指最終學生按業主要求負責場地清潔及相關費用。

有業主租出工廈單位予學生舉辦活動，惟事後發現學生曾進行粉末顏料派對，粉末佈滿單位內的設施，須找專業人士處理。（fb專頁「活動策劃奇案之業界惡霸」圖片）

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Facebook專頁「活動策劃奇案之業界惡霸」日前發文，指有非牟利機構上周租用一活動策劃公司的場地進行活動，租用者事前曾提及會「玩少少顏料」，場地職員不以為意，認為顏料不難清理，遂租出單位。

不過活動完成後職員返回單位檢查，始知相關機構並非使用顏料，而是曾經舉行粉末顏料派對，又指對方未有妥善清理場地，令粉末布滿單位內大部分設施，「搞到人哋全公司都係！入晒木地板入晒冷氣入晒窗簾要搵師傅清！」

帖文內容指，單位負責人得知單位情況後「直頭絕望」，只能即時找清潔公司及冷氣技工清理，事後負責人向租用單位的機構查詢，引述對方回覆「我只係去過影相」，令其相當不滿。

帖文指，單位業主於活動後曾向租用單位的機構查詢，惟負責人未有承認責任。相關機構回覆《香港01》時則表示，事發當日學生亦已按業主要求負責場地清潔及相關費用。（fb專頁「活動策劃奇案之業界惡霸」圖片）

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《香港01》分別向協辦活動的機構互文教社及租出場地的活動策劃公司查詢事件。互文教社負責人澄清相關活動由學生自發主辦，機構只提供資金予學生舉辦活動；又指活動當天機構收到學生要求到場協助，經交涉後學生按業主要求負責場地清潔，業主亦安排冷氣師傅清洗冷氣及運送場內窗簾到洗衣店清洗，有關費用由學生負責，並有相片及單據證明。直至業主同意，學生才於凌晨1時45分離開。

至於租出單位的活動策劃公司負責人何先生指，活動完結後職員發現場地情況已即時通報，並要求學生協助清理及賠償相關損失，學生當日負責了檢查冷氣的2200元費用，惟機構及學生均不願意簽署負責單位後續跟進的承諾書，故何先生要求他們先清理現場才可離開，「唔係想難為佢哋，只係想佢哋承擔返個責任」。

他表示，單位內的物品、電子器材、樂器均被粉末波及，即使已找清潔工處理，至今仍未能回復原狀，公開事件是並非要公審學生，惟不明白該非牟利機構為何協助學生舉辦活動，出事後卻拒絕承認責任。

外國不時發生粉麈爆炸意外，其中2015年台灣八仙樂園彩色派對事故，更造成15死近500人傷。

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事件引起網民熱議，有人批評主辦單位於室內地方舉行粉末顏料派對是無知，「先唔講點清潔，重點係粉塵爆。靜電、摩擦、機械設備產生既電弧、表面發熱、明火等都有機會觸發粉塵爆」。亦有網民發現疑為涉事活動的宣傳海報，指主辦單位於活動前已知將要使用粉末，卻向業主稱會用到顏料，認為有誤導或刻意隱瞞之嫌。

不過，有網民認為業主其實亦要承擔部分責任，指他應於交場時檢查場地，應即時與對方交涉或要求賠償，而非事後再於網上公審。

香港浸會大學學生宿舍，去年11月凌晨發生懷疑塵爆意外，多名學生為「每月之星」同學慶祝生日期間，疑蠟燭燃燒時有人突然灑麵粉助慶，因此引發粉塵爆炸，最少釀成12人受傷。

事實上同類意外可造成嚴重傷亡，2015年台灣八仙樂園彩色派對，也發生粉塵爆炸，有關片段網上流傳，可見僅數秒內全場火海一片，多人變成火球，事故最終造成15死484傷，其中6名傷者是港人。

（fb專頁「活動策劃奇案之業界惡霸」）