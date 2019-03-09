謝師宴唔去都要畀400蚊　網民熱議畢業文化：強行逼學生請老師

中六Last Day過後，不少學校都開始籌備謝師宴，希望藉此表達對老師的感激之意，同時為中學生涯留下美好的回憶。近日一張網上流傳的謝師宴通告引起熱議，因通告列明出席同學須繳交800元，而不出席者都要付400元。有網民則對「唔去都強行收四舊」感到嘩然，「好似唔去飲都要畀人情」，認為學校不應強逼學生多謝老師，但有人則指這是一般做法，因費用不只是宴會，可能包括其他使費，如訂購畢業特刊及致送禮物給老師等。

近日一張在網上流傳的謝師宴通告引起熱議，因通告列明出席同學須繳交800元，而不出席者都要付400元。（fb「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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有網日昨日（8日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載圖片，並指「謝師宴唔去都要強行收四舊」。從上載的學校通告可見，該中學的中六謝師宴訂於今年6月，在沙田萬怡酒店舉行，出席同學須繳交800元，而不出席活動的同學都要支付400元。

帖文引起網民熱烈討論，不足一天已有千個留言，有人批評學校「監粗嚟」、「根本係逼你去」，又指謝師宴文化愈來愈像婚宴，「唔去都要畀人情」、「咪當早小小學習收帖囉」，亦質疑為何安排去酒店舉辦，「謝師係學生心意，去大排檔搞唔得咩？」

有網民就呼籲「死都唔畀」，「集體唔畀錢，睇佢點處理」、「唔畀錢會報警？」，有人就分享自己當年沒有出席亦沒有付錢，「我屋企人寫家長信去學校，最後1蚊都唔使畀」。

但有人則認為做法合理，「唔去都要整你嗰本同學錄，同埋要攤分返（請）老師的費用」，亦有網民上載其他學校的謝師宴通告，詳細列出各項細節的費用，包括訂購畢業特刊、致送母校紀念品及宴請老師嘉賓費等。另有網民討論舉辦謝師宴是否必要，「自己班主任係好嘅，自己班自己搞」、「老師都未必一定想去」，甚至可考慮改變謝師宴形式，轉為畢業聚餐，「由學校去搞，學生自願參加吧。目的都是大家有一個回憶，亦都是向老師作感謝」。

有網民分享指當年其班主任主動提出不要辦謝師宴，更叫學生不要送禮物浪費金錢，「最後我地送件風褸比佢，逼佢著。」，其他人亦大讚此舉更有意義，估計老師仍很珍惜那件風褸。另有網民建議「謝師宴」改名叫「畢業聚餐」，「好似外國啲高中舞會咁，大家就會順氣啲」。

有網民上載其他學校的謝師宴通告，詳細列出各項細節的費用，包括訂購畢業特刊、致送母校紀念品及宴請老師嘉賓費等。（fb「巴打絲打Facebook Club」圖片）

有人就分享自己當年沒有出席亦沒有付錢，「我屋企人寫家長信去學校，最後1蚊都唔使畀」。（fb「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

網民意見：

+ 10 + 9 + 8

不過有網民就突破盲點，指出這次爭議中的通告是由「謝師宴籌委會」發出，而署名是各畢業班代表學生，學校只是代出通告，相信謝師宴選擇場地及收費等詳情都是由學生決定，「其實係學生借老師出張通告呃阿媽」。