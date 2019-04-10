【生仔要考牌？】後生仔圍爐數粗心父母16種恐怖行為：無死係奇蹟

圖片來源：Getty Images

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你有過這樣的經歷嗎？某一天，爸媽嘻嘻哈哈地要和你分享童年“趣事”，結果你一聽，發現都是些讓你差點活不下來的事情……我們邀請了9位嘉賓，談談他們的粗心父母：“爸爸經常餵我喝滾燙的粥，真的是燙到根本吞不下去的地步。”、“有一次我從自製的游泳圈裏掉下去，而爸媽過了很久都沒發現。”、“大冬天媽媽幫我洗澡，中途她接了個電話，然後我就站在澡盆裡半小時，後來就發燒40度……”這些冒失的爸媽，真是又無語又可愛，然而“倖存”下來的我們，還是很愛他們啊。

我活到現在是奇跡

除了視頻中的故事之外，我們還在微博上徵集到了16個有趣的故事，一起看看吧！

奇葩型父母

一、我的媽媽說我醜／意外翻到我媽在我出生時寫的日記，只有8個字：奇醜無比，難以接受——by Anson

二、和媽媽一起坐電梯／我媽、我哥和我3個人坐電梯。我媽是最後一個進的，然後超重鈴響了，她竟然把我推出去！重點是鈴還在響！她又把我哥推了出去——by 匿名

三、我的爸爸眼裏只有媽媽／我爸總是幫我媽，終於有一天我忍不住大聲對他說：“你不愛我！”我爸就淡淡地說了一句：“你只是我的一顆精子，你媽是我找了20年的女人，怎麼比！” ——by 據說名字很長耶

神經大條型父母

四、我喝了自己的尿／小時候，放假開車回老家，在高速上我想尿尿，但是附近沒有休息站，我媽就給我了一個礦泉水瓶子，讓我尿裏面。一陣困意襲來我就睡了，醒了後有點渴，就問爸媽有沒有水，我媽遞過來一個礦泉水瓶子，我當時迷迷糊糊地一飲而盡。嗯，我喝了我自己的尿——by Anron

五、一次難忘的婚禮／小時候住大院，全家人都在幫隔壁姐姐忙婚禮，完全忘記了我。等到傍晚忙完，姐姐入了洞房，大家各回各家的時候，發現我餓暈在院子裏，倒在三輪車旁邊。是的，在新時期新社會新中國，我，餓暈了——by Catastroface

六、爸爸讓我玩鉛絲／小時候，家裏沒有玩具玩，爸爸就給我了一根鉛絲……然後我就戳進了插座裏，就觸電了，然後父母還各種找原因，為甚麼停電了？過了很久，他們才發現我的手受傷了——by 義

七、和爸爸一起去買菜／我爸騎單車帶我去買菜，他單腿支地，問阿姨菜多少錢一斤的時候，我掉進了阿姨的菜堆裏——by w___________me

八、媽媽煮的雞蛋／高中的時候，我媽每天早上會讓我帶一個水煮蛋去學校。我一般都是課間休息時，在桌肚裏滾一滾，弄碎蛋殼，然後吃掉。有一天，我照例拿出雞蛋準備滾，沒想到滾出了一桌肚的蛋白蛋黃流質——by 麗

九、神奇的修車經歷／小時候從老家回來，半路車壞了，我爸就去修車，我媽在旁邊幫忙，我和姐姐就在馬路邊玩。過了好久，我爸媽突然開着車從我們身邊開過，絲毫沒有減速的意思，我們愣了，然後一邊哭喊一邊跑，內心那個絕望啊，終於在快看不見的時候，車停了，他們說忘了我和姐姐了——by LadyMadonna_

十、跟媽媽一起坐公車／有一次跟我媽搭公車回家，我睡着了，我媽下車的時候沒叫我，到晚上8點，我媽才發現我不見了，然後想起來我還在公車上——by 阿吾·亭止

十一、發高燒的難忘經歷／我小時候，媽媽騎車載我，那時候我發燒，一開始我還哼着小曲，結果突然沒聲了，我媽回頭發現我兩眼翻白，口吐白沫。她當時的反應竟然是，抱着我在路邊哭。幸虧有個路人看到，一把奪過我，抱着我就往醫院沖，才撿回一條命——by 江博舟

圖片來源：Getty Images

惡搞型父母

十二、爸爸“害”我長不高／4歲的時候，我爸帶着我走得好好的，會突然把我牽到他的身後，說是保護我。我立馬緊緊地抱住他的屁股（我身高正好在那），接着就聽見一聲悶響，然後空氣中就飄來一股奇妙的味道……我一直懷疑，這是我後來長不高的原因，被他毒害！——by 丟不起的臉

十三、媽媽總說“不要我了”／我媽很喜歡跟我玩“媽媽不要你了”的遊戲。有次她帶我出門，應該抱我上車的，但是沒抱，就說：“媽媽不要你了！”然後就騎單車走了，我在後面一邊追一邊哭。我媽每次回憶到這裏，都是一副很陶醉的表情：“太好玩了，你說你怎麼那麼傻。”這個遊戲終止於有一次她騎得太快，我在後面跑，驚了別人家的狗，我被狗咬傷了，小腿留疤，還挺明顯的——by 阿湯雞

十四、爸爸喊我摸黃鱔／小時候和我爸路過一塊田地，看見一個黃鱔洞，我爸讓我把手伸進去試探，我不敢。他說黃鱔不咬人，說了半天，我終於顫顫巍巍地伸手進去，剛伸進去就被咬了，嚇得我一直哭，我爸在旁邊笑得肚子痛。我還是一個剛上幼稚園的小姑娘啊！——by LadyMadonna_

還有這些可愛的爺爺奶奶

十五、我喝了爺爺治腳氣的藥／7歲的時候，我吃旺旺雪餅，太口渴，剛好看到一瓶“礦泉水”喝了一大口，之後發現是我爺爺用來治腳氣的藥。——by Zoeye大王

十六、奶奶的感冒糖漿／小時候，和我奶奶在家。我奶奶把碘酒當感冒糖漿給我喝，因為瓶子很像。但是那個味道太刺鼻了，我沒喝。如果喝了，估計已經死了吧！——by bullllllllllllle

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