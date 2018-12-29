日本有托兒所朝7點開到凌晨2點　深夜才是親子時間　在職父母悲歌

雙職父母是城巿主流現場，但父母上班時，年幼的孩子怎辦呢？日本放送協會（NHK）的紀實節目《紀實72小時》在2016年採訪了位於日本福岡中洲鬧巿區的一間托兒所，該處從早上7時開放至凌晨2時，為在區內工作的在職家長提供托兒服務。片中家長們即使下班後很累，但總會收起倦容迎接小孩，成為不少家長的寫照，也是城巿人的悲歌。 事隔2年，該節目近日再次被提起，因不少家長為了謀生計，無奈下只能把孩子交由他人照顧，情況有增無減。日本政府雖承諾加強幼兒照顧服務，惟「爭崩頭」的情況仍然嚴重。

在職父母各有難處，想平衡家庭和生計，只好將孩子交由他人照顧。（網上片段圖片）

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《紀實72小時》是日本放送協會旗下的紀錄片節目，節目用三個晝夜共72小時，拍攝後剪輯成25分鐘的節目，以紀錄社會中一些小人物或議題。其中一集採訪位於福岡中洲鬧巿區的托兒所，講述在職家長的無奈和辛酸，每天要努力地平衡工作與家庭。

該托兒所每天都開放，而且從早上7時開至凌晨2時，服務對象為0至6歲的幼兒，約有150名幼兒，園方會為幼兒提供膳食，而父母隨時可以入園探望或照顧孩子。光顧該托兒所的父母來自各行各業，如服務業、護士、髮型師、記者等等，有的家長是單親家庭、有的是雙職家庭，亦有人的另一半出差至外地。

縱使湊孩子很辛苦，但仍有家長會趁着工作的空擋到托兒所陪孩子玩耍，但亦有勞碌的父母們，只能在深夜才能接孩子回家，而當時孩子都熟睡了。家長們都表示想多點時間陪小孩，所以有時候會因此而煩惱，怕錯失見證孩子長大的每一刻。

位於日本福岡中洲鬧的托兒所，服務時間由早上7時至凌晨2時，以方便區內在職家長。（網上片段圖片）

惟家長們表示，正正有這間長時間開放的托兒所，所以才能一心一意地做好的工作、才可以兼顧工作與家庭，「有（托兒所的）大家的幫助和鼓勵，自己才能堅持下去」。可見小小的托兒所支撐着不同的家庭，角色十分重要。

在片中，有2歲孩是已習慣在凌晨零時睡醒，因知道媽媽會在該段時分出現，所以就起來等待媽媽接回家。無奈這位單親媽媽在酒吧任職，無法提早來接他走，苦了孩子每天默默等待。

托兒所也會定期舉辦活動，例如集體遠足，讓小朋友出去走走。從片段可見，興致勃勃的小健帶着媽媽用心特製的卡通便當，但卻不小心把紫菜做的卡通人物臉容弄壞了，結果整天都很失落自責；小健的母親承諾下次會做更結實的便當，又表示「希望再努力些給孩子幸福」。縱使無時間陪伴孩子，但仍想給予最好的，是名符其實的「甜蜜的負擔」。

這間托兒所已經為中洲的家長和小孩服務了40年，今後也會繼續成為在職家長們可依靠的力量。

（綜合）