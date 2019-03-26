網絡力量真強大！昨日（25日）一名台灣網民在facebook發文尋人，指其英國朋友購入一棟老房子時，意外地從煙囪中發現一個袋子，內藏一名台灣女生的證件及旅行紀錄，文件時間為2005年，希望能物歸原主。網民齊齊發功積極轉發下，不足一天已成功尋人，物主親自留言透露當年的真相，對於14年後隨身包再次出現感到不可思議，網民則形容尋人經過猶如電影劇情般。

有台灣網民在facebook發文尋人，指其英國朋友在一棟老房子，發現一個袋子，內藏一名台灣女生的證件及旅行紀錄，因而希望能物歸原主。（fb截圖）

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台灣一名女網民昨日在facbook尋找一位名叫「楊雅芬」的女子，指過去周末去英國約克郡拜訪朋友，對方剛買了一棟老房子，裝修時在封閉以久的壁爐煙囪裏找到了一個袋子，裏面有這位台灣女生所有的證件及旅行紀錄，相信是有人偷竊其袋子拿了現金後，就丟下隔壁的煙囪。

樓主稱，雖然已經是2005年的事，而且對物主來說未必很好的回憶，但是也希望可以找到她，並歸還屬於她在14年前在英國遊學的一點紀念，她又指其英國朋友唯一認識的台灣人就是自己，實在非常巧合。

楊雅芬親自留言稱，事件實在不可思議，那袋子正是當年在約克青年旅社被偷的隨身包。（fb截圖）

帖文一出，網民非常熱心幫忙轉發，甚至分享至fb群組「爆廢公社」，亦有人在fb找出疑似楊雅芬的帳戶，最終不到24小時就成功尋人！「楊雅芬」更親自留言，指事件實在不可思議，那袋子正是當年在約克青年旅社被偷的隨身包，「當時還搜遍青年旅社附近所有的垃圾筒都沒發現，原來被丟包在煙囪內！」

網民直擊整件事的經過，也讚嘆fb群組的強大，「簡直比警察有效率」，又指感動得「起雞皮疙瘩了」，相信物主過了這麼多年失而復得，一定百感交集。