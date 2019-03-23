台灣美女登山客爬秀姑巒山驚見乾屍　facebook發文助尋死者家屬

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位於南投縣、花蓮縣交界的秀姑巒山，日前才發生張姓登山客不幸墜崖身亡，不料昨天深夜凌晨知名登山客「三條魚」又PO文指出該山域又傳出被登山客發現死亡已久的乾屍，花蓮縣消防局表示，由於發現地點在南投縣境內，目前全案已交由轄區信義警分局進行後續處理。

暱稱「三條魚」的知名登山客詹喬愉，昨天深夜在Facebook 發文協尋家屬啟事，文章除附上兩張罹難者局部照片，並提及地點在秀姑巒山下方約100公尺處，從屍體情況研判死亡時間應該超過兩個禮拜。文中並指出，從死者穿着疑似羽球鞋並非登山鞋，背包也不是專業登山背包，睡袋比較像一般露營使用的睡袋，懷疑死者不是專業登山客，呼籲民眾多留意身旁是否有人登山失聯。

熱愛登山攀岩的詹喬愉PO文協尋罹難者家屬。（Facebook）

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花蓮縣消防局指出，本案經山友發現後拍攝照片轉貼登山群組，縣內消防員看到後轉報南投縣警方，屍體情況發黑浮腫難以辨認，也還無法研判具體死亡時間，後續將交由南投警方做進一步勘驗。

「三條魚」發文感謝網民協助尋找死難者家屬。（Facebook截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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