南非獅子向越野車示愛　又挨又舔好嬌嗲　網民大呼：好可愛！

獅子平時都是雄赳赳的，如其他貓科動物一樣，牠們都有嬌嗲的一面。南非哈里史密斯獅子保育區一隻15歲非洲獅，把一輛越野車當作自己族群的一員，被拍下牠不斷摩擦和舔汽車來表達愛意的萌爆一幕。影片曝光後引來網民熱論，不少網民都大呼「好可愛！」。

這隻15歲的獅子叫肖恩（Shane），來自南非哈里史密斯的一個保育區。（GG Conservation IG圖片）

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這隻15歲的獅子叫肖恩（Shane），來自南非哈里史密斯的一個保育區，人們可以駕車穿越牠的居住地。片中可見，肖恩看中一部白色越野車，牠漸漸靠近越野車，不斷用臉和頸摩擦車子，之後走到車尾繼續探究，露出一面放鬆和享受的表情。有一次肖恩更把尾巴勾在車子的倒後鏡上。

GG Conservation自然保護中心的主任史葛（Suzanne Scott），看到肖恩這種不尋常的行為，也感到驚訝，但牠這舉動令她覺得自己也是獅子的一份子，她認為肖恩誤當車子是自己獅群的一員，才會靠着車子摩擦頭部和理毛。

肖恩會不斷摩擦和舔車子來表達愛意。（GG Conservation圖片）

不少網民看過影片後都大呼可愛，「我家的貓也是這樣，不止對我，還有快遞箱子和其他東西，可能這就是牠們表達愛意的一種方式吧」，亦有網民笑言肖恩靠近車尾的紅燈，咀像塗了紅唇膏一樣。

（綜合）