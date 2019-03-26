山泥傾瀉堵住公路　日本福井建「匚字形」臨時橋獲激讚

面對天災人禍，就是考驗政府快速應變能力的時候，去年日本福井受暴風雨吹襲，導致其中一段道路發生山泥傾瀉，堵住部分公路及阻塞交通，而當局為解決困境，竟避開山泥建造一條特別形狀臨時道路，獲網民大讚施工效率高，完美演繹「山不轉路轉」，亦有人笑稱以為這是在打機時才會出現的道路。

去年7月，日本福井飽受暴風雨吹襲，導致其中一段道路發生山泥傾瀉，當局臨時建造一條「匚字形」的架空橋。（「kata104」Twitter圖片）

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去年7月，日本福井飽受暴風雨吹襲，當中305號國道的一段路發生山泥傾瀉，山泥阻塞部分公路，一度令交通癱瘓，當局有見及此，即繞過山泥位置，臨時建造一條「匚字形」的架空橋，全長約210米，闊6米，足以讓大型旅遊巴通過。

有網民近日在Twitter上載路面照片，相中見山泥仍未被清理，其影響的範圍甚廣，斜坡上的樹木被衝走，部分山泥更湧到海中，而新建的「匚字形橋」則成功避過受影響區域。據日本傳媒報道，架空橋工程大概花4個月時間建成，並在去年11月初完工，主要公路有望於今年年尾恢復通車。

不少網民見狀紛紛大讚施工效率高，「山不轉路轉，這句話被徹底詮釋了」，又有人笑言以為這種道路只會在打機時才會出現。

（Twitter）