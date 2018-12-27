返屋企過聖誕　英網民分享臨時床位慘況　背後原因超暖心

每年聖誕外國不少離家自立的子女都回家陪親人過節，數年前一名英國作家在Twitter分享回家過聖誕的難忘經歷，當年他被迫睡在簡陋的睡房，感覺很不自在，於是他上傳照片並邀請網民分享聖誕節最糟糕的「過夜情況」（sleeping situations），成功引起網民共鳴，爭相上載自己的臨時床位照，自此成為每年網民的另類聖誕分享。今年該名作家更與房屋慈善機構合作，為活動增添特別意義，希望提醒大眾關注國內無家者的狀況。

英國作家馬斯登7年前在Twitter分享回家過聖誕的臨時床位照片，引起網民迴響，自此眾人每年都分享回家當「擠迫戶」的慘況。（Twitter「rhodri」圖片）

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2011年英國作家馬斯登（Rhodri Marsden）在其Twitter帳戶上載一張睡房照，他表示睡在父母悉心準備的單人床上，感到渾身不自在，因為床鋪是滿滿的碎花圖案，讓長大成人的他感到很尷尬，馬斯登在Twitter分享這次難忘經歷，帖文意外獲網民熱烈回應，各人紛紛上載自己回家的「擠迫戶」照，並加上標籤「#DuvetKnowItsChristmas」，自此成為網民的聖誕傳統。

有網民表示聖誕與父親同睡在閣樓，附送一個人體解剖模型公仔陪伴入睡。（Twitter「Bedroom_Eyes_」截圖）

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按照「傳統」，馬斯登每年都會在Twitter轉發別緻的臨時「擠迫戶」照，讓眾人了解英國國內最新的聖誕住屋問題。子女離家自立，其睡房多已被父母改變「土地用途」為書房或雜物房，故他們聖誕回家大多只能住在客廳、閣樓、地牢或健身房，身邊放滿書本、紙皮箱、樂器、健身器材或兒時的毛公仔，看上去很擠迫。

連露營者都改裝成聖誕臨時床位。（Twitter「Ramblin_Dave」圖片）

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今年最奇特的過夜風景是一名網民與父親同睡在閣樓，狹小的空間不但擺放了一張梳化，還有一台跑步機及一個人體解剖模型公仔，相中可見父親躺在梳化上看書，無視身旁的解剖模型，畫面十分趣怪。另外有網民因屋內正進行裝修，她被迫對着馬桶睡覺，感覺特別淒慘。

聖誕假期過去，這些臨時「擠迫戶」可以回到自己舒服的家，然而英國國內仍有數以萬計的人士流離失所。今年英國房屋慈善機構Shelter與作家馬斯登合作，獲准使用標籤「#DuvetKnowItsChristmas」，希望外界關注英國國內仍然有32萬無家者，呼籲公眾在聖誕不要忘記向有需要的貧苦施援手。

（綜合）