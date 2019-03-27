重慶智能卡充值站驚現15個監控鏡頭　官方辯稱：防老人亂用充值卡

有什麼比一個監控鏡頭更具阻嚇性，就是一次過發現15個監控鏡頭！近日有內地媒體報道，指重慶璧山一個公共汽車充值卡中心內掛了15個監控鏡頭，當市民在狹小的充值站內辦理業務，一舉一動都會被櫃枱前15個鏡頭監視着，網民看見這個無孔不入的「天眼陣」大呼驚嚇，質疑派出所也沒那麼多監控鏡頭，更有人慨嘆：「我們都是透明人」。充值站工作人員受訪時表示，監控鏡頭的作用是人臉識別，為了防止老人家亂刷亂用充值卡，跟其他原因無關。

重慶璧山一個公共汽車充值卡中心內設有15個監控鏡頭，網民質疑派出所也沒有那多監控鏡頭。（《梨視頻》影片截圖）

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內地媒體《梨視頻》日前（25日）報道，重慶璧山一個公共汽車充值卡中心內掛了15個監控鏡頭，從視頻片段可見，狹窄的充值卡櫃枱設有3個窗口，監控鏡頭大多掛在櫃枱的鐵欄上，平均1個窗口有5個鏡頭，上下左右平均分佈，對正前來充值處辦理業務的市民。

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公共汽車充值卡中心並不是銀行或派出所，為何站內需要如此多個監控鏡頭？站內的工作人員受訪時解釋說，這些鏡頭主要用於記錄，強調「跟其他無關」，她指因為有些老人家會亂用家中的充值卡，「這是為了杜絕這些亂刷亂用」；這些監控鏡頭也有助老人坐車時的人臉識別，工作人員續指因為車子上都會安裝這種人臉識別，「到時候（他們）上車的時候，它一下就認出來了」。

儘管官方用心解釋，網民還是抱有不少疑問，質疑為什麼充值處需要15個監控鏡頭，「派出所都沒有那麼多攝像頭」，另有網民認為監控鏡頭沒有用得其所，直言這些鏡頭「用在找販子上多好」；面對如此多監控鏡頭，有人擔心私隱問題：「手機充值時需要輸密碼，這是暗中觀察嗎？」，更有網民慨嘆國內毫無私隱權，指片段讓人聯想起監獄，「好恐怖，比監獄嚇人」，更有人自嘲：「我們都是透明人，誰比誰也強不了多少」。

（梨視頻）