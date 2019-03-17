要求中一生買iPad　家長不滿限規格兼裝監控程式：有利益輸送？

今時今日做學生並不容易，除了書本知識外，亦要與時並進實行電子學習。有網民在facebook群組發文，稱女兒就讀的中學派發通告，要求家長購買指定規格的iPad作學習用途，並指明該iPad只能作課堂之用，須裝設監控程式及不能安裝應用程式作私人用途。帖文引起不少網民熱議，有人認為學校要求家長購買iPad，卻限制學生使用是不乎常理，亦有人質疑學校選擇指定型號及服務供應商前未有諮詢家長，或有利益輸送之嫌。

有家長於fb群組發文，稱女兒就讀的中學要求家長購買指定規格的iPad給子女作學習途，引起網民討論。（資料圖片）

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該名家長昨於fb群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，稱就讀中一的女兒收到學校通告，要求家長購買一部128GB Wifi版iPad，並指明要購買配件如手寫筆及流動裝置管理監控程式。通告提及，家長可向學校指定的供應商購買iPad及配件，費用為4,214元，申領半額書簿津貼的學生可享半價，而申領全額書簿津貼及綜緩的學生則不用付費。

家長坦言對學校的要求感不滿，指出「買咗（iPad）後又規定唔可以裝任何私人嘢落去，只能裝學校指定嘅嘢，但係就要自己畀錢囉！攞綜援嘅又可以免費有，我就要全費，乜嘢世界？」她指出，自己明白學校監控學生使用iPad是基於保安理由及學生自我管理能力未足，但認為不應限制學生安裝其他程式，「本來幾千蚊部iPad可以做好多嘢」。

樓主稱，女兒的學校要求家長購買一部128GB Wifi版iPad，並指明要購買配件如手寫筆及流動裝置管理監控程式。（資料圖片）

樓主續指，家中已有一部iPad及手寫筆，惟規格不符學校規定，最終與女兒商量後，決定嘗試借用學校的舊機，再考慮是否購買。（資料圖片）

她續指，家中已有一部iPad，惟規格不符學校規定，「其實可以將資源更好分配，令更多人有得用，大家都借用舊機就可以了」。她說，學校容許家長自行在外購買同款iPad，惟須購買指定規格，而且學校指定供應商的價錢連同手寫筆及保養，價錢會便宜約300元。

樓主指，女兒表示學校將有少量iPad外借予學生於課堂使用，經商量後決定借用學校的iPad，如真的不夠用才考慮購買，「依家我要睇吓好唔好彩，借唔借到舊機，如果學校能幫忙搞個分期都好吖」。

帖文引起網民討論，不少人認為學校不應將學習的成本強行加予家長，亦指出要求家長購買昂貴的電子產品後卻限制學生使用的要求是不合理，「學校用學習名義振振有詞去監控對方私人物品」，「自己畀錢唔可以裝私人嘢，使唔使讀完送埋畀學校？」

另有網民質疑學校要求所有家長購買iPad前未有諮詢，建議樓主了解學校指定服務供應商的背景，以核實有否利益輸送之嫌，「點解要同呢間買先？又點解一定要iPad，其他平板都得㗎，無平就唔使同佢買啦」。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）