【迷姦案】遼寧女被指扮醉一審敗訴　化驗報告證尿液含安眠藥成份

2017年，遼寧撫順女子劉熙（化名）報警，懷疑自己被同事下藥迷姦。一審法院去年4月裁定男方強姦罪不成立。 檢方不服上訴，指法院忽略受害人尿液驗出安眠藥成份，以及案發前曾飲用酒精類飲品，亦無視被告一度承認，案發當晚與受害人發生性關係。今年2月1日，該案在遼寧省撫順市中院二審開庭審理，未有當庭宣判結果。

受害人處女膜鑒定記錄。（上游新聞）

據《上游新聞》2月23日報道，今年32歲的劉熙（化名）在撫順市一單位工作，與鄒小峰（化名）係同事關係。根據劉熙提供的微信聊天記錄，她此前曾多次拒絕鄒小峰的吃飯邀請。

2017年6月13日下午，鄒小峰再次邀請劉熙，礙於情面再加上有其他同事在場，她沒有再拒絕。席間劉熙喝了一瓶半啤酒，飯後又隨眾人到附近酒吧看世界盃球賽，喝了兩杯調製威士忌後開始頭痛，變得神志不清。

6月14日凌晨4點，神志不清的劉熙曾被家人打來的電話吵醒，隱約意識到自己和鄒小峰置身賓館，此後隱約記得被鄒小峰帶上計程車回家。當天上午，劉熙醒來時已經是在自家床上，其母檢查劉熙的身體，懷疑女兒被姦，劉熙亦隨即報警和到醫院接受檢查。

利眠寧可嚴重抑制中樞神經

報道引用撫順中心醫院檢查紀錄，其上記載劉熙「處女膜5點斷裂到根處，10點斷裂到根部」。警方鑒定報告列明，案發後劉熙的尿液樣本檢測出安眠藥利眠寧成份。利眠寧可嚴重抑制中樞神經，使人反應、分析、判斷能力下降，昏昏欲睡。

劉熙又指，2017年6月14日，鄒小峰來到劉家被劉母錄音，鄒小峰說昨晚（6月13日）她吐了、走不了路了，鄒小峰又稱「我錯了」，請求劉母不要報警。6月17日及21日，鄒小峰的父母也曾到劉家道歉。劉熙的代表律師稱，相關原始錄音已提交予警方。

被告：女方主動擁抱並提議開房

2018年1月16日，撫順市順城區檢察院提出公訴，指控鄒小峰犯強姦罪。劉熙向法院提出附帶民事訴訟，要求對鄒小峰從重處罰，並賠償醫療費等20萬元人民幣。

一審判決書載明，鄒小峰當庭推翻證供，指當天劉熙沒有多喝酒，一直是清醒狀態並主動擁抱，提出一起開房，然而由於未帶身份證，劉熙更為能成功入住而裝醉。鄒小峰又指兩人當晚並未發生性關係。2018年4月18日，一審法院審理裁定男方強姦罪名不成立。