美國手寫信寄錯香港地址　疑為菲律賓外勞家書　網民fb盼尋收件人

有網民昨晚（26日）在facebook群組發文，指近日收到兩封由美國寄來的信件，內藏一封手寫信，相信是寫錯地址因而寄到其家中。翻查寄件地址，相信是一個位於美國奧克拉荷馬州的美軍設施，而從寄件人和收件人的名字來看，二人似乎有親屬關係。樓主指因短期內收到兩封信，看來寄件人有急事找收信人，故希望尋求fb網民幫忙，盡快將信件歸還收件人。

有網民收到兩封由美國寄來的信件，當中收信人和寄信人都是一樣，相信是寫錯地址因而落在他手中。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

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網民陳先生昨晚在fb群組「Tai Po大埔」發文，指昨日及上星期都分別收到由美國寄來的信件，兩封信也有相同的收件人和寄件人，相信是兩次均寫錯地址因而落在他手中，陳又指用燈照過信件，發現內藏一封手寫信。從上載的照片可見，信件錯誤寄至天水圍嘉湖山莊一個單位，收件人為「Concepcion M. Lacambra」。

陳先生其後找到相信是收件人的fb帳戶，但多次傳私訊也未獲回覆，而根據帳戶簡介，估計他應該從菲律賓來港工作，寄信地址則是美國奧克拉荷馬州一個美軍設施。陳先生指短時間內收到兩封信件，看來急須找到收件人，「望各FB大神幫幫忙，提議任何可行的方法，助我找到收信人/寄信人」。

陳先生向《香港01》透露，暫時仍未獲回覆，亦在外傭群組發出帖文，希望消息能傳開，而最後一步或會將信件寄回信封上的美軍設施，但最理想都是能與收件人取得聯絡。

根據香港郵政官方網頁，如收件地址無信封上所註明的收件人，可在信封上寫上「無此人」，並把郵件投進任何一個郵箱、或投進大廈管理處的退信收集箱，以及把郵件交予郵政局櫃位職員。