不捨霓虹燈招牌絕跡香港街頭　兩港青製迷你冷光線燈牌擺設

霓虹燈招牌是香港特色之一，不過這一種特色近年買少見少。為保存這種香港獨有裝飾，90後女生阿斯與男生阿Ken一起研究用冷光線及亞加力膠，模仿大家街上看到的招牌，製作一個約有手掌般大小的迷你版，迷你冷光線燈牌不但可以發光，更可以當作擺設，看起來有型有款。 負責設計的阿斯接受《香港01》訪問時提到，自己對香港文化有濃厚興趣，而且工作不時都會接觸到外國人，發現他們對香港的印象大多與霓虹燈有關，因而想到製作迷你冷光線燈牌。她同時希望透過制作燈牌，將這種香港特色傳承下去。

兩名港青為了保育香港愈來愈少看到的霓虹燈風景，決定製作迷你冷光線燈牌。（受訪者提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日在連登討論區，有人以「突發！有個霓虹燈牌跌落嚟，砸住咗我！」為題發帖，不過點擊觀看之後網民才發覺「中伏」，原來壓住樓主的並非街上的真霓虹燈牌，而是一個可放在手上的迷你版。

燈牌製作過程雖然不算複雜，但都需要一定時間和功夫。燈牌先要有一個設計圖，決定用色、字型、花紋。燈牌色彩主要用冷光線呈現，冷光線可稱為會發光的電線，通電就能發亮，不刺眼不發熱，有多種光色選擇。決定好設計後，再用激光切割技術在亞加力膠板上切割出坑紋，然後將相應顏色的冷光線放到坑內，製造過需時約一日。由於現時燈牌都需要由人手處理，所以電線只能留在燈牌後，留待之後再跟進處理。樓主的設計引來不少網民討論，不少人都大讚霓虹燈牌漂亮，希望樓主可以開班教學，或是表明有興趣買一個放在家中做擺設。

+ 2

迷你冷光線燈牌由概念到變成實物花了約4個月時間，同時亦都製作了不少概念圖。

將迷你燈牌由概念變成實物，前後花了4個月。阿斯和Ken會想到製作迷你燈牌，原因是街上愈來愈少霓虹燈牌，兩人擔心小時候最熟悉的街道風景慢慢消失，希望可將之保留，並用新方式傳承下去。

阿斯是一名電影美術助理，工作上經常接觸到外國人，而他們對香港的印象，就是一街顏色絢爛的霓虹燈，「呢啲嘢係外國人眼中係十分珍貴，十分值得保留嘅嘢，但係香港政府基於安全理由去清折，但就無諗點樣去保留佢哋」。她又提到，現時不少店舖都只考慮經營一、兩年，不像過去希望一直傳承下去，大部人都不會投資到招牌上裝飾店面，亦令霓虹燈牌變少。

她指製作冷光燈牌的材料不算貴，只是過程要用到激光切割，及手工過程比較多。阿斯與合伙的Ken長遠希望可在網上眾籌集資10萬港元，將燈牌量產化，同時希望推廣到外國。阿斯亦藉此呼籲各位，不要等風景消失才珍惜，等到消失後才有回響，如果大家真的希望保育重要的歷史文化，先要關心身邊事物。