【非暗黑料理】連登仔食剩北寄貝阿媽拎去豉椒炒　網民：阿媽識食

媽媽的廚藝創意，偶爾都會讓人大吃一驚。近日有連登仔表示，媽媽將家中食剩的北寄貝用豉椒炒，起初以為媽媽瘋了，詎料成品味道亦不錯。炒北寄貝這道菜引起不少網民注意，有人直言覺得賣相不錯，有興趣試食，不過亦有人覺得用豉椒炒任何東西都好味，與北寄貝無關。

有連登網民分享，稱媽媽拿了前晚吃剩的北寄貝用來豉椒炒，原本以為是暗黑料理，不過吃後覺得味道不錯。（連登討論區圖片）

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該名連登仔以「我呀媽拎咗我啲北寄貝嚟炒」為題發帖，稱自己吃晚飯時看到一道「豉椒炒北寄貝」，原來媽媽將前晚吃剩的北寄貝用來炒，「以為阿媽瘋了」。樓主Google後才發現原來炒北寄貝的做法一直存在，感到震驚。由於是媽媽的愛心出品，樓主最後乖乖將北寄貝放進口中，最後得出「醜係醜咗啲，但係又幾好食」的評價，「食完一舊我就收咗嗲」。

相信大部分網民都未曾品嚐豉椒炒北寄貝，但他們都讚不絕口，說「好似幾正」、「炒得都唔錯，好想試」、「你阿媽先識食呀」。樓主亦回應指，其實豉椒炒北寄貝味道都不錯，「幾惹味」，與其他料理方法相比「各有各好食」。

其實像樓主媽媽擅於煮食的人並不多，很多人的作品都如下圖的暗黑料理一樣，難以入口。

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有人建議樓主「下次買啲拖羅返屋企，第二晚隨時有蒸魚腩食」、「唔爭在加瘦肉拎去煲湯」、「蒜蓉粉絲蒸應該好好食」。另外亦有網民分享家中的刺身食法，例如「豆豉煎三文魚」、「海膽煮公仔麵」、

（連登討論區）