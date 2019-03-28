NASA有筍工　聘自願者研究人工重力　瞓床2個月即袋14萬

美國太空總署（NASA）最近與歐洲太空總署（European Space Agency）合作進行一項「人工重力床休息研究」（Artificial Gravity Bed Rest Study，AGBRESA），地點位於德國科隆（Cologne）的德國航空太空中心（German Aerospace Center，DLR）航空醫學研究所，希望聘請自願人士做研究對象；參加者的任務非常簡單，只需要躺在床上兩個月，好讓科學家研究人工重力對人體的影響，酬金1.4萬鎊（約14.5萬港元）。

床頭會向後傾斜6度

研究人員指出，這是科學家首次對人工重力進行類似研究，並嘗試找出預防無重狀態對人體造成的負面影響的方法；自願參與者的床是設在一個名為「Envihab」的醫學研究設施上，所有實驗、進餐和消遣將全是於躺在床上的情況下進行，床頭會向後傾斜6度，以模擬太空人在太空艙內所承受體液置换的情況。

參與者要逗留89日，當中有5日用來熟悉環境，14日用作休息，60日接受太空人運動訓練和各種測試；而一半的參與者還會接受類似人造重力室實驗，包括坐入每分鐘30轉的離心機內，然後進行認知能力、平衡、肌肉強度及心血管能力的測試；研究人員將透過比較兩組參與者的身體變化，收集數據，以減少日後太空人作長期太空航行的不良影響。

24歲至55歲 必須能說德語

NASA人類研究計劃（Human Research Program）副首席科學家維加（Leticia Vega）說：「這些都與太空人在太空中的情況相似，雖然無重狀態的影響早在國際太空站（ISS）上進行過研究，但Envihab所提供的模擬情況仍有助其他方面的研究，這些研究結果遲早會在ISS上驗證」。

NASA人類與機器人探索（Human and Robotic Exploration）組組長珍妮花（Jennifer Ngo-Anh）亦謂，研究有助科學家了解無重狀態導致的肌肉萎縮症，以及宇宙輻射、隔離狀態和空間限制對人造成的壓力。

研究人員表示，目前正在尋找自願參與男女各12名，年齡介乎24歲至55歲，必須能說德語，有興趣者可在今年5月24日或之前遞交申請。