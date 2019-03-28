公大學生分享會只顧玩電話睇綜藝　疑惹陳奕迅黑面　網民：嬲得好

歌手陳奕迅（Eason）近日接連在香港各大專院校，進行巡迴分享會，希望與學生互動交流。不過一名公開大學學生則在facebook透露，昨日（27日）的分享會上發生了不愉快的小插曲，因在問答環節中同學表現相當不濟，又只顧玩電話，令Eason不滿面黑，甚至直斥在場同學無意交流，感到不受尊重，最終活動在尷尬氣氛下結束，連原定的大合照環節都取消了。

陳奕迅（Eason）近日接連到香港各大專院校，出席巡迴分享會，希望與學生互動交流。（IG「yisiyinyue」圖片）

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陳奕迅昨日到香港公開大學出席「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」，有份參與的學生其後在網上發文，指分享會一開始播放音樂紀錄片時，在場不少同學已不斷按着電話，甚至看到有人寧願用手機觀看綜藝節目。

直至嘉賓分享會環節，陳奕迅與多位嘉賓、公開大學教師和學生代表一同出場，並開始進行交流，此時Eason仍臉露笑顏，有說有笑，更笑着對在場的內地生說：「學好啲廣東話啦！」，哄得全場大笑，掌聲不斷。但當活動進入同學發問環節時，氣氛卻急轉直下，第一位同學以填詞人陳詠謙飽受批評的遭遇作例子，問台上嘉賓如何應付批評，但同學發問後，加上一句：「完場後可否合照？」

陳奕迅昨日到香港公開大學出席「L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S. 大專巡迴分享會」，但有出席的學生感嘆現場同學不尊重場合，只顧玩電話。（受訪者提供圖片）

該同學憶述Eason開始面有難色，當其他嘉賓正回答問題時，陳奕迅於座位上做起拇指向下的動作，並且搖着頭。其後第二位被邀請發言的同學，竟然不是提出問題，而是提及之前曾和陳奕迅合照，甚至試圖向台上嘉賓展示照片，台上老師已立即叫他發問，但他竟表示沒有問題。

第三位被邀請的學生則稍為正常，問及Eason未來有什麼音樂上的計劃，但早已板起臉的Eason則對該學生道歉，解釋稱此刻只感到非常憤怒，現在已答不了問題，皆因看到現場許多同學一直在玩電話，他感到不受尊重，並請無意交流的同學離開。現場氣氛隨即變得僵硬，在旁嘉賓則馬上出聲解圍，並開始解答其他同學的發問。

目擊同學稱，數分鐘後陳奕迅再次說起笑來，但已經緩和不了現場的尷尬氣氛，最終亦取消了原定的大合照環節。他則感嘆道，這晚分享會只能以極尷尬的氛圍結束，亦與音樂紀錄片中的溫馨感覺形成強烈對比，感到可惜。

網民紛紛批評現場學生質素差劣，不懂尊重人亦不尊重場合，又指不明白如同學毫無興趣，又為何要出席分享會。有網民則大讚Eason「真性情」、「嬲得好」，亦有人呼籲學生要好好珍惜，「幾多人想見都冇得見」。