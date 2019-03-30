分享會風波　微博po指陳奕迅遲到　學生為Eason平反：講明先睇片

歌手陳奕迅（Eason）早前到香港各大專院校進行巡迴分享會，但周三（27日）到公開大學時卻發生不愉快的小插曲，有指許多同學在場玩電話，發問時又討合照或曬過往合照，令Eason不滿，直斥在場同學無意交流，感到不受尊重，最終活動在尷尬氣氛下結束，連原定的大合照環節都取消了。 事件在網上引起激烈討論，昨日一名自稱是公開大學學生的內地網民，在微博發文列出7點講述事件，包括炮轟Eason遲到2小時、會上只說廣東話，沒有照顧到中國內地和國外學生等。但有其他公大生及曾參加其他院交分享會的學生駁斥其言論，為Eason大平反，因校方或活動主辦方一早列會先看2個小時的紀錄片，然後才是Eason現身的1個小時分享會，而且活動列明是以粵語（Cantonese）交流，反擊發文者有主觀情緒和臆測，不盡不實。 Eason昨日到城巿大學舉行分享會，其間主動提及公大事件，稱最重要是投入，「你唔鍾意真係可以唔喺度，其實無所謂」。他指看到很多人玩手機即感到「好礙眼」，他曾想過很多方法去應對，包括到台下看對方在玩甚麼，又或者指住出口，叫對方「不如你出去吖」。他強調自己很認真去做（分享會），又指「發脾氣其實唔係幾好受，其實發脾氣好唔開心，我搞到咁尷尬我都唔開心，因為影響埋其他人」。Eason稱不是想教育任何人，只是做一個反應，自己亦不知為何那天會這樣。

陳奕迅昨日（30/3）到城巿大學舉行分享會，全場笑容滿面，氣氛融洽。

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有內地男網民昨日在微博發文列出7點內容後，今午（30日）2時許再次發帖，指「你們把陳奕迅當寶，不代表所有人都要跟你們一樣把他吹上天」，言談間更夾雜英文粗口，又指「你們學校被人這麼黑，你願意啊？」，他更聲稱負責這次活動的同學，聞到陳奕迅上台前身上有酒味。新帖文隨即惹來網民炮轟，有人指樓主提出「酒味」這點應先拿出證據，否則不應亂說，又質疑他斷章取義或胡說，企圖抹黑Eason。

該網民昨早10時許在微博發言，開首稱「#陳奕迅黑臉請學生離場#我們學校，我來複述下吧」，他列出7點事項，並附有Eason出場的影片，他直指學校通知活動是7時開始，但Eason到9時才到，「很多同學看了兩小時他的宣傳片」，質疑Eason遲到以顯大牌，又指他一開始就「臉很臭」（面黑）。其他指控更包括Eason只肯說廣東話，未有照顧場內的內地及外國學生，又質疑Eason因沒有受到偶像式待遇而感到不快，而所謂「玩手機」，其實是同學在找問題或者寫問題。

歌手陳奕迅（Eason）早前到香港各大專院校進行巡迴分享會，但周三（27日）到公開大學時卻發生不愉快的小插曲，令他當場表達不滿，更取消了大合照環節。（微博影片截圖／資料圖片）

對於樓主的帖文，有同是公大學生的網民反駁，指大會早就說明流程，活動是會先看2個小時關於DUO band的紀錄片，然後才是1個小時分享會，所以Eason根本沒有遲到。有其他院校的學生亦為Eason平反，指參加前就清楚知道是先看紀錄片，「那是紀錄片，不是宣傳片，你分清楚了沒有？一直說明是這樣安排啊！」，而且活動是列明用粵語（Cantonese）交流，但Eason本身英語和國語都十分流利，遇到同學以國語或英語發問時，亦有有禮貌地回應，同時亦鼓勵同學多說廣東話，氣氛融洽而熱烈。有參加其他分享會的網民更直斥樓主斷章取義，指過去見過陳奕迅是十分親切，他在其他場合亦沒有以偶像巨星自居，質疑樓主帶有情緒發言及主觀臆測，不夠客觀，目的是想「抹黑陳奕迅」。

（微博）