【熱評】台女大生：讀書何用？　呂秋遠：不會讓自己傻傻的很單純

呂秋遠律師你好，我是大一生，我現在覺得人生好茫然，好沒有意義，不知道為甚麼人生那麼長，突然找不到自己的上進心和人生積極的那一面。我並沒有想死，每天還是會因為一點小確幸而開心，但心底卻總是悲傷。 上了大學後，不知道為何要讀書，讀書的意義到底是什麼？好像人生就像老王樂隊所說的：「穩定生活多美好、三年五年高普考」，我真的覺得好可悲，好不容易脫離升學制度，又要踏入一個死背考試的制度。雖然我知道大學有很多值得追求的事，像是出國交換、社團等等，但是我都不懂這些意義到底為何，我只感覺可以過快快樂樂的大學四年，可是畢業後就要踏入工作的無間地獄。上了大學後，覺得人生好艱難好長，好沒意義。 現在的我，人生唯一讓我有興趣和可以留戀的事只有交男朋友，但是我已經單身19年了。寫這段話，不期望你能解除我的迷惘，只希望，你一兩句話能給我信心和力量。

台灣有女生上大學後，對穩定的生活感到迷茫，不明白讀書意義何在。圖為示意圖。（電影《流金歲月》劇照）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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呂秋遠指，就工作與賺錢來說，讀書的重要性的確不大，它只是能讓自己明辨是非。圖為示意圖。（電影《流金歲月》劇照）

嗨，親愛的孩子，身為一個年紀已經可以當你父親的中年人，給你一點建議也是應該的。讀書的目的，在於不會讓自己傻傻的很單純，隨便有一個麵包吃，就覺得自己全世界最快樂。同時也讓你分辨阿爾卑斯山與喜馬拉雅山的不同。或許你會說，那又怎樣？還不是可以當上市長？

我同意。其實當上市長與讀書，一點關係也沒有，重點是人民要願意以選票支持他。況且，就算知道阿爾卑斯山在歐洲，也不見得就適合當市長，因為許多人不會覺得知道這件事有多重要。只是哲學家彌爾說過，「當一個不滿足的蘇格拉底，勝過當一頭滿足的豬。」從這句話來看，讀書，不是為了當市長，而是為了能夠站在前人的肩膀上，看得更遠，也能為自己與別人做出更多好事。或者用另一句話來說，讀書是為了讓自己可以分辨誰在胡說八道、誰在胡言亂語。所以，讀書重要嗎？就工作與賺錢來說，不太重要。高職沒畢業的人，可能賺的錢會比博士還多。但如果想要幫助更多人，包括自己的腦袋，那就會很重要。你總不會希望自己的腦袋永遠混沌不明、人云亦云。

那麼，你覺得大學生活要做些什麼？當然不是只有念書，而是廣泛的去認識這個社會，並且開始學會粗淺的入門求生技能。因為畢業以後你將會踏入一個人吃人的世界。不參加社團，怎麼學習團隊合作？不打工，怎麼知道職場險惡？不念書，怎麼對得起昂貴的學費與求知的需求？不出國當交換學生，怎麼能知道台灣已經是世界上各方面都很好的國家，而知道珍惜？大學四年，每一年都有非常多的機會讓你學習，怎麼能覺得無趣？你給我的感覺，就像是到了迪士尼樂園後，一直團團轉，不知道該先跟米老鼠握手，還是要跟唐老鴨合照，最後時間到了，什麼都沒做，就這麼回家了，然後責怪迪士尼一點也不好玩。

呂秋遠提醒，大學畢業以後將會是一個人吃人的世界，在此之前應該努力在學校念書，以及學會一定的求生技能。圖為示意圖。（電影《流金歲月》劇照）

同學，關於學習一種新知識，記憶與背誦是一定要的，這本來就是基本功，不需要怨嘆什麼。但是你以為死背就能得到好成績嗎？當然不是，你必須要學會應用。就像是政治學，你背完選舉制度，有辦法分析台灣的選舉制度與政黨制的關係嗎？如果不願意記憶前人留下來的智慧，只是用「不想死背」當作藉口搪塞，你覺得如何站在前人的肩膀上更進步？所以，當進入一門新領域，不要埋怨基本功很無趣，不是每個人都有機會跌落山谷，得到垂死的高人拯救，把一輩子的內力都灌給他，出山以後就練成絕世武功的。

不過，也別太灰心。你只是過太爽，不知道社會上有太多超乎你想像的悲慘。在還有爸媽保護你的這個年紀，或許你會覺得人生沒太多事物值得追求，但是當你成年以後，或許父母不再幫助你、大學就這麼四年畢業，這個社會終將會激發你上進的那一面，你會發現，大學這四年，原來是你最無憂無慮的時候。我不要你用功念書，但是我希望你可以順著自己的心意，找出自己的興趣，過好自己的生活。不是賺錢才叫做成功，也不是考上公務員才叫做不愧於祖宗，重點是，找到一種讓自己快樂的生活模式，做什麼都好。

大學畢業後，再沒有父母和老師的庛護，殘酷的社會環境將會激發人們上進的一面。圖為示意圖。（電影《流金歲月》劇照）

這篇文章好像沒有給你多少信心與力量，畢竟人生確實很艱難，也很漫長。但是同學，十九歲的年紀，值得留戀的絕對不是只有男朋友，有趣的事情到處都是，只是得自己主動去發掘。單身十九年不會很長的，因為前面有十幾年你本來就該單身，難不成你希望三歲交男友？況且，這個社會上，其實到處都有人單身時間超過你的兩倍以上。十九歲，一字頭的最後一年，要好好珍惜啊！