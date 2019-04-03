【童年回憶】八十後、九十後一定識！細數那些年的經典兒童節目

生於八、九十年代的孩子，兒童節目成為生活中不可或缺的一部分，陪伴大家度過愉快的童年。現在就讓我們一起細數那些當年令人回味無窮的兒童節目吧！

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記得小時候一放學回家就要打開電視，看由TVB製作的兒童節目。讀幼稚園的時候是《至NET小人類》伴我成長的，隨後就由《放學ICU》取替，這兩個兒童節目都是我們九十後的童年集體回憶。可惜一切都已成往事，飲兒童節目奶水大的我們，現在只可以回味過去。

其實除了《至NET小人類》和《放學ICU》，更早的以前還有《430穿梭機》和《閃電傳真機》這些兒童節目。它們成為了我們上學時與朋友的共同話題，以至長大後的集體回憶。只可惜，當今的小孩再沒有經歷這一份童趣的機會了。

讓我們一同回味一下過去吧！

《430穿梭機》

這一個節目可說是八十後的童年太空之旅，於1982年2月1日開播，由張國強、譚玉瑛主持。節目名字的背後亦十分有意思，「430」代表逢星期一至五的下午「4時30分」播出的意思。而「穿梭機」，則是因為節目的背景切入——兩位主持人身處外太空的穿梭機上執行各種任務。主題曲更由一眾經典歌手唱出，分別有張國榮、林子祥及陳美齡。

《430穿梭機》陪伴一眾80後成長，成為最珍貴的集體回憶。（互聯網圖片）

不得不提的是其中的一個環節——《黑白殭屍》！節目講述黑殭屍（周星馳飾）和白殭屍（龍炳基飾），他們遷居後成為了譚博士（譚玉瑛飾）的鄰居，譚博士一直想拆穿他們的身分卻又常常以失敗告終，惹人發笑。

今日的星爺，當年的星仔，曾經擔任兒童節目的《黑白殭屍》演出。（資料圖片）

我們一同回味一下《430穿梭機》的主題曲吧！

《閃電傳真機》

「閃電！閃電傳真機！」繼《430穿梭機》之後，《閃電傳真機》成為了九十後小孩放學後必看的兒童節目！節目於1989年9月11日開播，繼續由譚玉瑛擔任主持，更增添一眾新力軍如麥長青、朱茵、魯文傑、駱俊文、唐韋琪、蔡子健等等。

當時《閃電傳真機》新任主持人麥長青、朱茵廣受好評，朱茵更被說是天使的化身。（資料圖片）

最有趣的環節當然是由駱俊文及黎芷珊主演的趣劇《殭屍爺孫》了！劇中主角殭屍爺爺（駱俊文飾）和殭屍孫女（黎芷珊飾）住在《閃電傳真機》錄影廠底下的坑渠，但經常被樓上的聲音騷擾，就會變身成人到樓上去。疆屍孫女更有一句常掛在嘴邊的口頭禪：「嚇到我個心 bup lup bup lup咁跳啊！」

在眾多節目主持人當中，以譚玉瑛最為人熟悉，是唯一一位由開始播放做到結束的主持人。（資料圖片）

當年更有李克勸唱出《閃電傳真機》的主題曲：

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內容提供：CCTVB

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【我們的集體回憶】一文看完代表著各年代的兒童節目」​】

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