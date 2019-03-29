經典洗衣機「襪子山」照再瘋傳　台灣網民：這麼多年錯怪媽媽了

家中衣物總會突然不翼而飛？有台灣網民近日在facebook群組上傳一張相，拆開了的洗衣機底下全塞滿衣物，表示「原來不見的襪子都在這裏」，吸引大量網民熱議，紛紛驚訝留言：「原來洗衣機真的會吃衣服」！原來這張圖片去年已在Twitter瘋傳，是美國一名女子請丈夫幫忙拆開洗衣機維修時拍下，當他們發現這個有趣現象後，笑稱終於印證了洗衣機是「小偷」的都市傳說。

網民轉載拆洗衣機現「襪子山」圖片，嚇得網民驚訝留言：「原來洗衣機真的會吃衣服」！（facebook群組「爆廢公社公開版」截圖）

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住在美國加州的凱絲（Cathy Hinz）去年發現家中的滾筒式洗衣機開始壞，於是叫丈夫幫忙維修，當他們拆開底板驚見一堆「衣物山」，裏面有襪子、內褲、信用卡、甚至硬幣。

凱絲感到難以置信，指丈夫做了25年維修工作亦未曾遇此情況，他們終於破解出衣物突然不翼而飛的原因。她指出，不少人都曾試過被洗衣機「吃衣物」，，「這就是鐵證。下次當你的襪子又不見了，可能是你家的洗衣機餓了」。

這幅經典洗衣機「吃襪子」照周四（28日）被網民轉載到台灣facebook群組「爆廢公社公開版」，吸引逾5000名網民讚好，台灣網民紛紛被嚇倒：「吃襪子的怪獸」、「原來洗衣機真的會吃襪子」、「難怪，每次襪子洗完都莫名其妙少一隻 每雙襪子都不成雙了」、「洗衣機很常吃掉襪子，所以襪子都用在洗衣袋裡面」，更有網民懺悔說：「這麼多年錯怪媽媽了」。

有網民笑言，因為洗衣機有這個毛病，「現在都買單一色的襪子...一次都買10雙」，同時叫大家快檢查家中的洗衣機，「趁我們不注意吃了我們的襪子」。

（綜合）