台暖爸為子女圓夢　在家繪巨型虎次郎卡通畫　網民激讚求上門服務

說到兒童界的偉人，相信許多爸媽心中此刻早已浮現多位卡通角色，只要他們一出場，自己的小寶貝就像與世隔絕一樣，只聽得見偶像的聲音，對於角色說出口的話更是奉為聖旨，絕不違背。 而孩子對卡通角色的狂熱崇拜熱也讓許多父母吃了不少苦頭。一位家有二寶的爸爸就在社團分享，自己的孩子因為極度熱愛「虎神」（巧虎，港譯「虎次郎」），愛子心切的他為了能讓兒女時時刻刻都看到自己的偶像，便直接在家中牆面繪製超大卡通人物，讓孩子每天都興高采烈的與牆壁合照，圖片一出也驚嘆許多網友。

暖爸為圓兒女心願，巧手繪製超傳神巧虎卡通牆面。（爆廢公社公開版）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

作品獲網友一致好評

「好可愛XDDDDDDDDD畫的好棒哦」「請收下我的膝蓋」「好厲害！很像」「這你畫的？！也太強了吧……」「很好看耶！羨慕有這麼好的手藝」「神複製啊，一模一樣」「好強喔～畫得維妙維肖耶，厲害」「厲害了！巧虎是小小孩的天神」

對比一下卡通版的巧虎，神韻還真的是很到位呢！其他父母紛紛跪求到府服務：「有到府幫畫嗎」「可以預約畫我家嗎？」「好強哦，可以來我家畫個美樂蒂嗎？我付錢給你！」「好會喔～可以預約嗎？」「可以幫我畫隻米奇老鼠在房間嗎」「可以來我家畫四面牆嗎？佩佩豬，巧虎，Poli，Kitty 」

看來每個家庭都分別被不同的卡通人物纏身了！其他的不提，光是這位卡通界的傳奇人物「巧虎大神」一定讓許多爸媽印象深刻，因為孩子們重視它的程度根本超越親生父母好幾百倍！

虎神到底有多偉大？（點圖瀏覽）↓↓↓

這也讓小編想起之前某家網友親手製作的高達套裝，這年頭父母難為，當爸媽的門檻年年都在升高啊！

延伸閱讀：

三家美食外送等紅燈狹路相逢！原來北一女學生最愛用的是...

訂購水餃竟要求先「試吃十顆」？奧客超無理行徑網友全怒了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】