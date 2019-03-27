台幼稚園老師幫學生set頭　變出超浮誇髮型　媽媽們po超強作品集

家裡有小孩的人都知道，每天早上準備出門上課都要先打場仗，小朋友拎著書包、餐具到學校時根本披頭散髮的，要是不小心賴個床根本就不成人樣啦！不過咧，聽說幼稚園老師都有個「神奇技能」，讓爸媽每次去學校接送時都以為換了個小孩似的？ 最近就有家長上網「抱怨自己沒有老師的巧手啊」，原來是她的女兒下課前，被老師巧手變髮！

有家長上網貼出幼稚園老師為女兒弄的髮型。（爆怨公社facebook）

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別看這髮型好像很容易，要媽媽綁出這一條確實有點難度，因為小朋友頭髮細軟，綁得太緊嘛就是拉到變鳳眼，綁得太鬆嘛就垂垂的不夠精神，所以這畫面讓許多家長都驚呆讚賞：「完全沒卡喔！老師超強」「立起來也太強」「之前往上綁，大概10分鐘就掉下來」

不過這造型也讓網友大笑，覺得有點眼熟：「我愛一條柴」「這應該當到一品官了」「幸好不是朝上」

是不是有點像？（周星馳《鹿鼎記》電影截圖／爆怨公社Facebook）

還大讚可以當武器了！「轉頭就可以攻擊別人了」「這樣的髮型，讓人無法靠近，可以杜絕小蒼蠅」「後面如果是小男生，我想爸爸會要求你天天綁這個髮型」

許多媽媽也忍不住分享老師幫女兒們綁的各種髮型，讓人懷疑到底是去上課還是去髮廊了？

其他媽媽也忍不住分享老師幫女兒們綁的各種髮型。（爆怨公社facebook）

「我還幫老師用個作品集，但後來分班，就沒這個福利了」（點圖瀏覽媽媽分享的老師作品集！）↓↓↓

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還釣出超強老師獻藝！「老師的堅持，班上女生必須美美的回家。」

達人級老師自選作品集（點圖放大）↓↓↓

很多人可能會好奇，幼稚園老師是閒閒沒事都在練怎麼幫小朋友綁頭髮？但其實這可不是人人都有的福利！平常除了負責讓班上數十個小怪獸乖乖上課、吃飯、上廁所，三不五時還得演演戲、哄哄騙騙之外，幼稚園老師都是花自己的時間在家練習各種綁頭髮技能，才能夠在短短的時間內快速地幫班上小女生綁好頭髮！

但老師幹嘛沒事找自己麻煩？其實是因為小朋友早上來已經是鬆散狀態，在午休起床之後通常都會達到一個披頭散髮的巔峰，通常只會幫孩子整理一下儀容，但有些比較用心的老師，就趁空檔來一場美髮設計騷！當然對老師來說，真的是多找事做啊！不過小女生吃這套，還會指定造型呢！

而家長的反應呢……「幼兒園老師都會變出驚奇造型」「每次放學我也想說女兒到底是去上學，還是喝喜酒」「真的！要洗澡了還捨不得拆」「我姪女的老師也是，每天回家我都跟我姐研究老師到底怎麼綁的，每天花樣不一樣還很高招」「我女兒也是，老師還會上網學習新髮型，真是辛苦她們了～」「女兒也是這樣！每天造型都不一樣，我說我要幫她綁辮子她還不要，說是老師才能綁的！」

瞧瞧，每個媽媽都被收買了啊（因為不用自己來？）不過說起來，這些老師有這雙神之手看來就不用擔心就業，還能轉行去當美髮師啊！

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