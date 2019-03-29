台YouTuber駁50包飲管挑戰不出門喝奶茶　網民：我幫海龜點不喜歡

許多餐廳為配合環保風氣，近曰相繼停止向食客派膠飲管，惟一名台灣YouTuber偏偏不理世俗眼光，近日上載片段，聲稱挑戰用50包飲管駁成「台灣最長飲管」，只因懶得買早餐，想從家直接喝到隔壁早餐店的奶茶。影片一出隨即引起網民反彈，怒轟她非常浪費兼不環保，直斥：「一個人用我10年份的吸管！」不少粉絲更揚言要取消訂閱。

美麗妄娜嘗試將許多飲管駁起來，直接連到隔壁的早餐店，挑戰足不出戶飲奶茶。（美麗妄娜YouTube頻道影片截圖）

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台灣網絡紅人「美麗妄娜」近日轉型做YouTuber，在年初開始經營頻道，迅速吸引許多粉絲，惟最近推出的一條影片卻被網民炮轟。她的片段以「偷吸隔壁的奶！製作台灣最長吸管！」為題，指「每天早上起床的時候，還有我每次剪片剪到早上的時候，我都想要去早餐店買一杯奶茶喝，但是懶得過去買」。

然而，「美麗妄娜」有個「大膽的想法」，決定把許多飲管駁起來，直接連到隔壁的早餐店，「再請早餐店老闆把我的吸管插到他們的飲料桶裡面，這樣我在家就可以躺着吸」。話剛說完，她就把50包飲管逐一駁起，並用膠紙封實接駁位，把長長飲管經過大街到早餐店中，惟老闆娘拒絕把它放進飲料桶，她只好買了奶茶插到杯中。

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美麗妄娜不時在ig上載圖片，吸引不少網民讚好。（「美麗妄娜」ig圖片）

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接着，她跑到樓上，用力吸杯中的奶茶，惟空氣壓力太大，結果用盡全身氣力也吸不到。於是她決定縮短飲管，「現在一個一個慢慢縮短，實測人體用幾根吸管才可以把飲料吸上來」，剪到剩餘7枝飲管時，她整個人危險地趴在窗邊，才成功吸到一點點。

雖然片段爆紅，有超過22萬人觀看，惟大批網民看完後狠批這個實驗超不環保，不少人都怒指她毀掉了大家環保的成果，「看到一個人用我10年份的吸管，退訂」、「我幫海龜與地球點了不喜歡這個影片」、「去跳抖音啦，不要浪費資源」、「大家努力減塑，被你一個影片給毀掉，要當網紅也不是用這種方式吧」。

（YouTube頻道「美麗妄娜」）