「我火了就不用上班」　四川男為做網紅直播跳河　不幸溺斃成遺作

內地流行直播，為博出位不少直播主不惜出人意表的事，希望一戰成名，賺得第一桶金。有四川男子平日靠直播賺外快，深信紅了就不用上班，過年期間他忽發奇想拍攝一段跳河影片，不料跳河時竟意外觸底，不幸溺斃，結果該影片成了他的最終遺作。

片中郝男身穿單薄布條道具服裝，對着鏡頭說，要給大家拍個跳水的段子，語畢，郝男就縱身跳進河裡。（網上圖片）

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28歲男子郝中友在直播平台「快手」玩直播，網名「社會與你四川耗子哥」，先前他曾拍攝一段短片深受網民喜愛，賺了幾百塊人民幣，初嘗成功令郝男更用心經營網路平台和拍片，努力朝網紅之路邁進，他更曾向同鄉表示「等我火了，以後就可以不用上班了，就靠直播賺錢。」

本月9日大年初五，郝男相約網上認識的黃男充當攝影師幫他拍短片，片中郝男身穿單薄布條道具服裝，對着鏡頭說：「今天我就給大家（來點刺激的），提醒朋友們現在只有（攝氏）4度，我就在這裡給大家老鐵們拍個跳水的段子。」語畢，郝男就縱身跳進河裡。

郝男女兒趕去送父親最後一程。（網上圖片）

不料，這一跳成了郝男生命中的最後影像，郝男跳河後，拍攝的黃男很快驚覺事態嚴重，立刻找路人求助，即時把郝男從河中撈出來送院，可惜郝男最終不治。黃男事後表示，他落河才發現原來河水很淺，不到其膝蓋位置，他見郝男頭、面部有傷，懷疑對方跳下去後撞擊頭部，導致昏迷並溺斃身亡。

郝男拿出生命來爭取自己的直播平台「漲粉」，不過事發時，郝男的帳號仍然只有386個粉絲。據悉，郝男有一名9歲女兒，他和前妻分手後，女兒平時交由母親撫養，後來郝母再嫁，把孫女帶到了另一個村子生活，女兒和郝男沒有見過幾次面，和父親並不親近，惟這次郝男意外去世，女兒也趕到送父親最後一程。

不少網民都認為郝男為了紅失去生命實在不智，有人說「他沒有火，卻被火化了」、「火化了就不用上班」、「你以為隨便什麼人都能火嗎？那是平台相中你，然後利用強大的團隊資源來炒作你」、「28歲、都有女兒了還這麼天真？」