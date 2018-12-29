劉德華聲沙取消個唱　Sammi學友陳奕迅都曾失聲　處理方式大不同

正舉行一連20場跨年演唱會的天王劉德華，昨晚於第14埸演出時，因喉嚨發炎宣布腰斬演出，至今早再宣布取消今明2晚的演唱會，情況令歌迷憂心。連續多晚演出，對表演者的體力及聲帶狀態無疑是一大挑戰，但病魔總突然襲來，不少天王天后亦曾在演唱會遇到聲沙或失聲困擾，例如張學友、陳奕迅、周杰倫、徐小鳳及鄭秀文等，但演唱會由籌辦到演出，當中涉及不同公司及製作單位，不能輕言取消，故每位歌手應對法方法都各有不同。

天后鄭秀文舉行《鄭秀文 Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016》時，首場便因受到鼻敏感困擾，導致喉嚨發炎兼咳嗽不停，狀況欠佳。（資料圖片）

鄭秀文

天后鄭秀文前年舉行《鄭秀文 Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016》時，首場便因受到鼻敏感困擾，導致喉嚨發炎兼咳嗽不停，狀況欠佳的她不時走音。Sammi於演出期間在台上三度落淚兼自責表示：「我好痛苦。我還有7場，可不可以還你們錢？我的聲音唱成這樣，我好痛苦，可不可以退錢？」又為自己失準的演出向歌迷道歉，令歌迷心痛又擔心。

雖然演唱會被網民謔稱為「走音演唱會」，質疑有負專業歌手身份，但鄭秀文仍敢於上台，更獲入場歌迷則大力支持，更不斷與她「全場大合場」，而她的個場首場嘉賓正是劉德華，現身支持沙聲的Sammi。

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Sammi對華仔因失聲而取消演出感同身受，昨於ig發文表示支持。（鄭秀文ig截圖）

經歷過演唱會失聲的Sammi，對華仔因失聲而取消演出感同身受，她昨日得知消息後，即於instagram帳戶發文支持，表示「大家都明白你已經儘（盡）全力，把最好的演出呈現，聲帶出現問題是不能預計的。Mi 非常明白在演唱會『失聲』的感受」。

她稱原本已約好今晚入場看演唱會，強調「我想華仔知道，mi跟所有觀眾一様，你的身體健康最重要，無論你有什麼決定，大家都支持你」。她更於帖文加入「#大家都支持你 #愛就是最大力量 #加油喔 #mi上次演唱會也嚴重失聲所以很明白這感受 #我是過來人我懂 #明天會更好」等多個標籤打氣。

「歌神」張學友過往至少3次因失聲問題需要腰斬或取消演出。（資料圖片）

張學友

與劉德華同為四大天王之一的「歌神」張學友，過往因曾多次因失聲問題腰斬或取消演出，早於1997年，學友在港演出音樂劇《雪狼湖》時，曾因扁桃腺發炎要腰斬演出；至2005年，他在台灣演出同一劇目時又因患重感冒，於下半場演出期間突然失聲，節目要腰斬。至2007年，學友完成約60場世界巡迴演出後，返港舉行18場《光年世界巡迴香港演唱會》，至第17場時因缺乏足夠休息而感冒，導致聲音沙啞及失聲，開場後始宣布腰斬演出，及後的尾場亦要取消，大會事後安排歌迷退票或觀看補場。

徐小鳳在紅館舉行「金光燦爛徐小鳳演唱會2005」時，雖已演唱了個半小時，但因狀態欠佳，決定將當晚演出腰斬。（資料圖片）

徐小鳳

一度闊別舞台多年的徐小鳳，於2005年久休復出，在紅館舉行「金光燦爛徐小鳳演唱會2005」，當年已介56歲的小鳳姐唱至第7場時，因喉沙及身體不適，多次向觀眾致歉，更自稱「從來都冇咁失禮過」。當晚開騷約個半小時後，當她唱完《喜氣洋洋》後，便向觀眾表示無法繼續演唱下去，宣布腰斬演出。小鳳姐除了向觀眾道歉，亦呼籲觀眾保留門票票尾，承諾於翌月在紅館為歌迷補唱一場。

陳奕迅舉行一連18場《DUO陳奕迅2010演唱會》前，因感冒及喉嚨勞損導致聲線沙啞，被指表演失準仍繼續唱下去。（資料圖片）

陳奕迅

深受樂迷歡迎的另一名「歌神」陳奕迅，於2010年舉行一連18場《DUO陳奕迅2010演唱會》前，因感冒及喉嚨勞損導致聲線沙啞，其間又遇上空氣污染指數爆標，令他病情加劇，一度要打類固醇針開聲，不過Eason並無取消演唱會，更「唔錫聲」賣力獻唱。雖然被指演出偶有失準，而且聲沙、走音樣樣齊，但粉絲們未有介意，而尾場Eason更唱足4小時，破紀錄唱至12時50分才完場。

周杰倫今年3月在紅館舉行10場《地表最強2世界巡迴演唱會》，其間因失聲要召來師弟派偉俊「支援」，他其後表示下次絕不能連開這麼多場演唱會。（資料圖片）

周杰倫

人稱「周董」的台灣天王周杰倫今年3月於紅館舉行10場《地表最強2世界巡迴演唱會》，其間因患上感冒，於第6場當天起床突然失聲，但節目沒有取消，而是緊急請師弟派偉俊乘飛機來港，上台演唱「支援」。周杰倫於演唱會後承認，演出中段受感冒影響一度失聲，「那幾場沒有聲音的時候，請了小派（派偉俊）唱歌，幫我唱高音」。他又表示事件令他學到教訓，直指下次絕不能連開這麼多場演唱會，「覺得5場剛剛好，不管那些老闆怎麼講」。

（綜合）

劉德華因喉嚨發炎，宣布取消3場個唱演出，昨晚於於台上躹躬向在場觀眾致歉。（資料圖片）

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