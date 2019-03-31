港女Starbucks放紙巾霸位　斥港男搶位好野蠻　反遭網民批無知

紙巾是霸位工具？日前有女網民感到不適，到星巴克（Starbucks）咖啡店準備坐下休息，因身上沒甚麼物品，便在空枱中間下一包紙巾，「諗住表示個位有人坐」，詎料往購買飲品後，大約2分鐘後折返，卻見到座位被2男子佔用，於是向對方解釋，惟其中一男子反駁「點知包紙巾係你？擺咗喺到個位就係你？」。雙方發生爭執，最終樓主稱因頭暈沒有再爭辯而離開，但在網上公開男子相片，斥對方是「野蠻人」。樓主沒有得到網民力撐，反被多人狠批「紙巾霸位」荒謬，留言指「張張枱都擺包紙巾，可以包場啦」、「無知同可笑」。

女網民用紙巾霸位，但發現座位被人佔用，在網上發帖斥對方是「野蠻人」，但反遭網民狠批。（fb群組「香港花生友」截圖）

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一名女網民在facebook群組「香港花生友」圖文並茂指，前日「因為唔係好舒服，有啲頭暈，諗住搵個地方坐下」，經過星巴克時見到有空位「就諗住坐」，但因袋內只有紙巾、銀包及手機，所以將一包紙巾放在木枱中間，「諗住表示個位有人坐」，隨後「就行咗去買杯野飲」，形容整個過程最多只有1至2分鐘。

買完飲品後，樓主發現座位被2名男子佔用，於是「好好態度咁同佢哋講返『唔好意思，頭先我擺咗包紙巾喺到，個位我坐緊㗎』」，其中一名男子取袋準備起身讓座，但另一名男子卻反駁：「吓？我點知包紙巾係你㗎，擺咗喺到個位就係你㗎啦？」

Starbucks咖啡店的座位是先到先得。（資料圖片）

樓主形容自己「繼續好好態度咁解釋」，表示「唔好意思，因為我身上冇乜嘢，所以先擺包紙巾」，形容對方隨後惡言相向，樓主稍為激動及大聲表示「點解你咁野蠻？」經過數句爭執後，對方堅持「總之我就係坐喺到，你唔鍾意咪報警」，樓主因頭暈，沒有再爭論下去便離開。樓主斥對方「都唔畀返包紙巾我，仲唔肯畀返個位我」，認為「如果覺得擺包紙巾喺到係有問題大可直說！絕對唔需要咁惡言相向」。

樓主公開「搶位」男子的相片，「公審」意味甚濃，惟網民反應不似預期，不少人稱「邊會有人用紙巾霸位」、「用一包紙巾去霸枱呢樣嘢，係好無知同可笑」、「張張枱都擺包紙巾，可以包場啦」、「歪理當真理」，亦有人建議樓主下次放大批廁紙、鼻屎、衛生巾等霸位，甚至人留意到樓主上載的圖片中，見到有一張空枱上有一包紙巾，問是否樓主放下。面對群情洶湧，帖文已禁止留言。

（fb群組「香港花生友」）