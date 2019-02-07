台男新年坐高鐵回鄉　遇兩外國客行李霸位　車廂逼爆但無人制止

火車座位到底可否放行李？日前，一名台男在新年期間坐高鐵回台南，發現有兩名外國人無視車內人多，用自己行李箱霸佔座位，但無人出聲制止，台男稱發現後第一時間向車務人員反映，但不獲回應。網民狠斥霸位行為自私自利，又形容就算英文差，車內的人也可以比手畫腳表達，但亦有人稱霸位者可能有為行李買車票。台灣高鐵指事件發生於2月6日，車長在巡視車廂時有發現事件，已即時勸導乘客將行李放回行李區。

台男稱有兩名外國遊客在高鐵上用行李霸位，但無人阻止。（fb群組「爆料公社」圖片）

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日前，一名台男在facebook群組「爆料公社」分享，稱在新年期間坐高鐵自由席回台南，「旁邊這兩位老外就這樣無視大量人群與腳前的寛大空間，用自己的行李霸佔位置」。從他上載的照片所見，兩名外國男子坐在裏側座位，近走廊座位放上一個大黑篋，而車廂走廊還站了不少人。

樓主大嘆：「假如許多人學你們這樣佔，以後不知有多少旅人要忍受站立的疲憊啊！」又交代自己在台北上車時已第一時間通知高鐵職員，但去到台南時還未有人處理，更自言「英文爛」所以無開口提醒。

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網民看到帖文後的意見分兩派，有人直斥行李霸位自私自利，「質素通常不是國家問題，老外我覺得不行」、「整車的人都沒人制止，這我比較意外，畢竟如果是台灣人，應該早就被罵到把行李拿下來了」。有不少人為外國客辯解，認為他們可能有為行李買票，又或是來自治安較差的國家，習慣行李跟身，「用手機翻譯給外國人看就好」。

不過，有網民將矛頭指向鐵路局，指高鐵設計不良，放置大型行李的空間本來就不足，更諷刺當局「整個鐵路局沒幾個人會講英文，無法處理」。

台灣傳媒就事件向高鐵查詢，台灣高鐵指事件發生於2月6日，列車長在巡視第9卡時發現有兩名外國旅客將行李放在座位上，當下立即勸導他們將行李移回行李區。

（facebook群組「爆料公社」）