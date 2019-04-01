台小六生揭同學作弊反要道歉　遭辱罵妓女　校方：不算欺凌

北市一所國小六年級女學生，今年一月上旬，目睹班上男同學在期末考上作弊，事隔一周後，向導師舉發，不料導師卻說「太晚了，以後要早點說」，導師當下還詢問「有沒有和其他人講」，女同學回「沒有」，導師卻要該生去向作弊的男同學道歉，讓女學生道歉之餘，也感到相當委屈，不解為甚麼自己要道歉。

男同學的姊姊竟闖入校園「堵人」，欲質問該女同學「是不是說我弟弟作弊」，讓女同學相當害怕。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

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不料，隔天早上，男同學的姊姊竟闖入校園「堵人」，欲質問該女同學「是不是說我弟弟作弊」，讓女同學相當害怕，躲在廁所不敢出來。更過分的是，當天下午，班導還將檢舉的女同學叫去，強調男同學的媽媽不同意只有私下道歉，要求女同學在全班面前「公開道歉」，不少學生看不下去，質疑男同學可能真的有作弊，班導卻未做任何反應，遭質疑可能是因為男同學的媽媽是家長會長。

事後男同學因作弊被檢舉懷恨在心，動輒以不雅言詞攻擊女同學，讓女同學的媽媽相當心疼，依照通訊錄打給家長會長，想確認欺負女兒的作弊男同學家長，是不是真的就是家長會長，不料對方態度極差，反罵女同學的家長「不想談，想談就在學校談」，遂由校方進行協調。

男同學因作弊被檢舉懷恨在心，動輒以不雅言詞攻擊女同學。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

女同學母親表示，協調會時，校方人員居然說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，醜女、賤女甚至妓女等字眼，沒天天講就不算霸凌」；第二次協調會時，導師甚至還不願到場，直言「校長說我根本不須來開這個會！」最後透過市議員協調，導師及作弊的男同學才坦承錯誤，向女學生及家長道歉。

對此，北市府教育局主秘陳素慧表示，經督學到校訪視了解，整件事情班導師未秉持「公平公正」、「勿枉勿縱」的原則，在沒有證據的情況下就要求孩子道歉，造成檢舉人心靈受創，比較好的作法應該是要好好和孩子溝通，後續校長、教師部分，會再做責任檢討。

對於外人闖入校園的部分，陳素慧說，過去已針對門禁管理三令五申，實在不應該讓外人隨意進入，會再加強督導學校、老師，不讓類似事件重演。

根據校方提供教育局的說明表示，男同學的家長已當面致歉，導師也允諾會加強以正向方式管教導正，後續會再落實學校門禁管理，加強教師監考與巡堂作業，以及親師生溝通和班級管理。

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