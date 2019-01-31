運動女將瘦剩63磅遭欺凌　5度瀕死　這零食意外救了她！

21歲英國女子溫德利（Annie Windley）曾患厭食症，體重一度僅剩29公斤（約63磅），虛弱得連站也站不起。除了被寄宿學校的同學欺凌，更要多次入院治療，幾乎性命難保，想不到最後救了她的竟然是一顆朱古力。

溫德利從青春期開始節食，一開始大家都說她變漂亮了，令她無法自控地不斷減肥。（Instagram）

舊照片中雙頰凹陷 「仍然一心只想更瘦」

溫德利從青春期開始節食，初期大家都說她變漂亮了，為了繼續瘦下去，加上受到家庭問題影響，漸漸地她拒絕吃碳水化合物、肉類和奶類，節食不幸地演變成厭食。她原是運動健將，標槍、網球、曲棍球、投球等校隊的成員，但患上厭食症後悉數退隊。

有足足5年，溫德利每天只吃一片果醬多士，結果瘦得只剩29公斤，瀕臨死亡邊緣，5度入院。她說，當時連站起身都會昏倒，「回看當年照片，我的樣實在嚇人，但其時竟然還想每天多瘦一些。」

沒有親身經歷過的人難以明白厭食病患者的心態，甚至認為是小題大做，寄宿學校的同學更因此而欺凌她，祖父則只是輕描淡寫地說，只要吃點朱古力蛋糕就沒事了。

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吃朱古力沒變胖始驚覺自己錯了

直至某日晚上，溫德利突然非常想吃瑞士蓮（Lindt）軟心朱古力，結果吃了一顆，翌日，她發現自己沒有因此變胖，於是對進食的恐懼感稍減，更逐漸步上康復之路。她憶述：「我曾以為即使只是吃一口朱古力都會突然發胖，真的很愚蠢，但那天我恍然大悟，原來進食並非如想像般可怕。」

一顆小小的朱古力，給了她力量去對抗厭食症。溫德利恢復正常飲食和做運動，康復的路很崎嶇，但她仍努力去改變生活方式，並且獲得到親友及男朋友的支持。

回看從前，溫德利表示，厭食症令她無法專心學習，終未能考上大學，同時錯過許多旅遊機會，很後悔遲遲沒有求助，「一想到浪費了的光陰就很難過」。

她說，如今終於明白重要的不是一個人的體重，而是自己的行為、如何待人、有多善良，「這些才能改變人生、令你快樂」。她鼓勵其他同病相憐的人：「與其將生活重心放在食物、花時間去想如何克制自己，倒不如放在你關心的人身上，與他們聊天說笑，做個良伴、好女兒。」