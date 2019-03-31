珍珠奶茶師傅招聘告示寫明「企鵝免問」　網民齊估咩意思

不少行業都有自己一套術語，外行人難以理解。近日網上瘋傳一則珍珠奶茶師傅招聘告示，寫明「企鵝免問」，令一眾網民討論「企鵝」的意思，負責人向《香港01》表示，行內一直流傳「企鵝」一詞，意指「企喺度懶懶散散」，而且尚有「機師」行內術語，代表「放飛機」，答應過返工，但最終沒有出現。

近日網上瘋傳一則珍珠奶茶師傅招聘告示，寫明「企鵝免問」，令一眾網民討論「企鵝」的意思。（fb群組「元朗吹水區」圖片）

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近日有網民將招聘告示上載至facebook群組「元朗吹水區」，可見寫有「誠聘珍珠奶茶飲品師父」，並留下聯絡方法，同時寫明「企鵝免問」的特別要求。帖文引起多名網民討論，研究「企鵝」的意思，留言作出多個猜測，包括「企喺度，咩都唔做」、「係企喺度仲要『鵝』」，亦有人笑稱可能「因為香港天氣太熱唔適合企鵝」，所以不聘請動物企鵝。

負責人指出行內有不少術語，包括「企鵝」，意指「企喺度懶懶散散」。（GettyImages/視覺中國）

負責人回覆《香港01》查詢時證實網民的解釋，指出行內有不少術語，包括「企鵝」，意指「企喺度懶懶散散」，更指「請到呢啲就激心」，另外亦有「機師」解作該批答應過返工、但「放飛機」沒有返到工的員工。

負責人又說，不少人都見工，但「我揀人、人揀我」，所以到目前都未請到師傅，公司願意提供月薪1.7萬至1.8萬元，一星期工作6日，每日工作10小時，在元朗返工，希望師傅有數年製作珍珠奶茶的工作經驗，公司沒有特別工作要求。

（綜合）