見年輕同事用舊式Nokia手機　港男開po狂鬧垃圾　反遭網民圍攻

今日今日除了以貌取人外，另一標準是「以機取人」。日前有男網民在「香港討論區」發帖，指見到一名年輕男同事使用舊式Nokia手機，「係衹有打出打入功能果D（嗰啲）」，形容是「連小學生都唔用呢啲垃圾手機」，斥責對方是「垃圾同事」。帖文隨即引來網民圍攻，狠批樓主多事，「個人選擇又不影響他人，有何不妥？」，有人又引述港產國際巨星周潤發都用了同一款Nokia手機十多年，直指「同事垃唔垃圾唔，係睇佢用乜手機，而係睇佢有冇辦事能力同團隊精神」，有人更盛讚該同事「好聰明，（放工）唔使收公司WhatsApp」。

Nokia曾是手機業界龍頭，但在其他品牌智能手機猛攻下節節敗退，近年正重新出發。（網上圖片）

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該名男網民於上周三（27日）在「香港討論區」以「有冇見過呢啲咁垃圾的同事」為題發帖，指一名年輕同事竟使用舊式的Nokia手機，而且是「只能打出打入」功能的款式。樓主形容對方「夠膽死係成班人面前拿出來打電話」，又指現時連小學生都不會用該種「垃圾手機」，最終結論是「咁廢的人我都係第一次見」。

帖文引來不少網民回應，有人分析該名同事「隨時有另一部智能手機」、「可能人哋有幾個電話」，但只在同事面前出示Nokia手機，「好明顯個同事唔想收WhatsApp啦！」、「好聰明，（放工）唔使收公司WhatsApp」。

市面有不少牌子智能手機，圖中女模手持Samsung Galaxy A8s。（資料圖片）

更多網民認為即使該同事只有該部Nokia手機，亦與樓主無關，「個人選擇又不影響他人，有何不妥？」、「憑外在去認定一個人嘅話，已經係垃圾人」、「同事垃唔垃圾唔係睇佢用乜手機，而係睇佢有冇辦事能力同團隊精神」，更有網民以影星周潤發為例，指發哥用了同一部舊式Nokia手機足足17年，因手機故障才改用發嫂的二手智能手機，證明手機不代表人的價值。

（香港討論區）