用Android手機遭女同學睇唔起　台男內心吶喊︰貴過iPhone㗎！

iPhone及Android是競爭對手，令部分「忠實擁躉」都變成「敵人」。台灣一名男生在網上指其Android手機即將無電，而且沒有攜帶充電線，向一名女同學求救時，竟遭對方揶揄「手機那麼便宜，等級跟iPhone差那麼多」。 樓主沒有即時反駁，反而在網上指自己的手機及其他電腦產品都貴過iPhone，反諷自己「真的買不起iPhone，希望你可以如願找到有錢男生」。網民紛紛指「這樣的女同學不是蠢就是傻，樓主別理她啦」、「不代表拿不起iPhone就是窮吧」。

近年蘋果公司推出iPhone XS、XS Max，都受到「果迷」追捧。（網上圖片）

一名男網民昨在「Dcard」討論區發帖指，昨午發現自己Android手機即將無電，但剛好沒有攜帶Type C接頭充電線，所以嘗試向「同道中人」求救。前方一名女同學獲悉後建議樓主向某位女生借線，樓主遂解釋「她是拿iPhone，我是Android，沒辦法充電」，詎料女同學回應「等級差那麼多」。

樓主以為女同學的話是指充電線等級，於是解釋「iPhone的線比較不好」，但女同學反指：「我是說你手機那麼便宜，等級跟iPhone差那麼多！」

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使用Android系統的Samsung Galaxy Fold近日推出市場，最大賣點是摺屏技術。（資料圖片）

樓主在文中坦言感到「非常不舒服的…被瞧不起還是很難過，但是沒有顯露出來」，更指自己較喜歡Android，不明白「為甚麼就是比iPhone低一截」。

他又指其Android手機比便宜版本的iPhone貴，雖然自己沒錢買手機，但因工作需求都擁有iMac Pro，而且桌上電腦顯示卡是NVIDIA TITAN Xp，都比iPhone貴，諷刺地說：「這位女生抱歉，我是真的買不起iPhone，希望你可以如願找到有錢男生，祝福你！」

帖文吸引近5500人「畀嬲」，網民紛紛留言指「就是個人選擇問題而已」、「還有人覺得iPhone比Android高級，這樣的女同學不是蠢就是傻，樓主別理她啦」、「不代表拿不起iPhone就是窮吧」、「別難過，什麼人都有」。

（Dcard討論區）