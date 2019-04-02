病人生殖器官移位鼻子消失　疑無牌「科學怪人」女醫生恐怖整容

來自烏克蘭、年約30歲的整容女醫生韋爾迪（Dr Alyona Verdy）近日被指違背醫德，多人術後不但沒有變漂亮，反而留下許多嚴重後遺症，例如生殖器官被整至錯誤的位置，甚至有人聲稱「失去整個鼻子」。韋爾迪目前因嚴重損害他人身體及令病人毀容而遭俄羅斯警方調查，而其醫生資格亦備受質疑。

韋爾迪的本名是戈布諾娃（Antonina Gorbunova），是俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）一間整容診所的醫生，最近多名病人向俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee）投訴，指被韋爾迪騙取信任，並對她們的身心造成嚴重傷害。

其中一名33歲病人伊斯梅洛娃（Anastasia Ismailova）表示，自己把車子賣掉以支付3100鎊（約3.2萬港元）的腹部消脂整形手術（abdominoplasty），「韋爾迪把我胸部下方的一塊肉割走丟掉，然後她把我傷口的縫合起來，而且拉得非常緊，導致生殖器官的位置也被扯高了，皮膚則從腰兩旁凸了出來，看起來猶如一條魚尾巴」。

韋爾迪被指嚴重損害他人身體及令病人毀容，遭俄羅斯警方調查。（Facebook圖片）

地下室補鑊僅用手機電筒照明

當日韋爾迪向伊斯梅洛娃保證手術沒有問題，又叫她不要回去診所，然後卻帶她到寓所的地下室為進行至少6次修補手術。伊斯梅洛娃憶述，那地方不但設備簡陋，而且韋爾迪僅用手機的電筒來照明。

事後伊斯梅洛娃出現細胞壞死（necrosis）和血清腫（seroma），雖然現在情況有好轉，但仍不能上班工作，更不幸的是和丈夫的關係亦因此被毀，「當初為何會答應，我也不清楚，她有方法說服我，她會先羞辱一番，令你覺得自己是怪物，然後強調只有她才幫得上忙。我現在就像生活在地獄，只希望能取回公道。」

娜露娃雅（Evgenia Lanovaya）則在韋爾迪的地下室接受割眼袋手術，結果下眼皮外翻，而且難以閉上眼睛；37歲的索科洛娃（Elena Sokolova）因為想令胸部更緊緻，以及兩邊對稱，花了2300鎊（約2.3萬港元）進行隆胸手術，術後胸部上竟留下一個大洞，她說，當時韋爾迪對自己的「傑作」也感到相當震驚。

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執照疑偽造 診所予以解僱

診所主任米年科（Ivan Minenko）表示，收到投訴後隨即把韋爾迪停職，其後將解僱她，「我們問過那些病人為何沒有在6個月前舉報，他們稱因為韋爾迪是其醫生，所以以為一切都在她控制之內，事件令我們也感到毛骨悚然」。

韋爾迪否認一切指控，強調自己的醫生執照並非偽造，又謂因為沒有足夠的止痛藥，與上司發生衝突才離開診所；目前俄羅斯警方仍在找尋她的下落。