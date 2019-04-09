【熱評】從小受虐打辱罵　台單親女生稱「想殺媽」　律師回信超暖

從我有記憶以來就沒有爸爸，他的長相名字我都不知道。在小時候，我媽就辭了工作，每天在家喝酒睡覺，喝酒醉會發酒瘋，不爽就隨便找理由揍我拿我出氣，甚至曾經差一點把我掐死。我還記得大概小學二年級左右，時間應該是中午，我媽在睡覺，我去跟她說我餓了，她叫我去吃屎。以前她很常說「我沒義務養妳」，好像供我吃住是很大的恩賜，但其實我根本不想被她生下來這樣對待。 我記得有一次我又被痛打一頓，然後被她拉著頭髮拖出家門，只好跑到頂樓坐，也不敢回家。被打到躺在地上給她踹肚子、搬椅子往身上砸之類的也是習慣了。從很小的時候，就產生無數次好想殺了她、好希望她死掉的念頭。我不敢打家暴專線，因為她會威脅我，如果我打113（保護專線電話），就會被抓去孤兒院。而且打了其實也沒用，我在小五曾經打過一次113，社工有到學校關心，也有打給我媽，但被我媽呼巄一下就過去了。 現在已經到了高中，我每天都覺得好痛苦，有一次我只是洋芋片（薯片）沒封好，她就爆氣狂罵狂吼，甚至罵我援交妹、酒店小姐、去死之類的很難聽。我真的很不想繼續跟她住在一起，但我也沒辦法。我可以半工半讀或過苦一點，這都沒關係，但主要是還沒滿18歲，還要再忍1年真的好痛苦，覺得遲早會被逼瘋。可是，我沒有經濟能力，現在也正值高二下，大學都還沒考，搬走的話一切都要重新適應，怕整個打亂，想至少先考完大學再說。 前天，她又莫名其妙打我，我終於報警，精彩的來了。警察來了以後，就是講大道理，然後說什麼很多人比我更慘，我在浪費警力，說真的出什麼事的話，一定會來幫我。（等到出事就來不及了，呵呵） 的確啦，我也還沒被砍或有嚴重外傷，警察都覺得根本沒什麼事，他說我有床有冷氣有電腦很幸福了。說真的我寧願過苦一點，也不要被這樣對待，長期這樣下來言語+精神上的折磨，真的讓我很痛苦。律師，我該怎麼辦？

兒童受虐後多會留下心理陰影，或影響日後成長。（資料圖片）

文：台灣律師 呂秋遠（文章標題由《香港01》編輯所擬）

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嗨，同學，謝謝你願意告訴我這些事，而且如果你願意私訊告訴我，你的名字與學校，我會請社工協助你，脫離這樣的生活。不是每個人都適合當媽媽，你只是剛好遇到一個而已，身而為人，我感到很抱歉，可是我是真心的想要讓你不要在這樣的地獄裡繼續過活，我相信在我的臉書上，其他的人也是一樣想的。媽媽不能給你愛，但是其他人可以給你，至少一個擁抱。

為什麼需要社工？因為你現在未滿20歲，監護權（親權）還在媽媽手上，如果沒有經過社工幫忙，你沒辦法被任何人收留，收留你的人可能會觸犯和誘罪。但是如果透過社工，向法院提出剝奪你媽親權的聲請，這時候你就可以由社會局長擔任你的監護人，同時也會有寄養家庭可以照顧你。至少，你可以脫離這樣的地獄生活，或許對這個社會可以有點信心。你放心，這次不會有社工呼攏你，我可以幫忙處理這件事。

呂秋遠指，他可以聯同社工向法院提出，撤去事主母親的監護權，勸其不要試圖去傷害他人。圖為示意圖。（資料圖片）

關於你的母親，我覺得她生病了，但這不是你可以介入的。她沒有能力讓自己快樂，她對於其他人的愛或許也暫時消失了，所以她只能找比她弱小的人欺負，那個人就是你。這麼說不代表她是對的，只是有些人就是愛無能，你不用體諒她，也不需要向她需索些什麼，因為她沒有的東西，你如何能去要？你只能逃得遠遠的，讓自己可以比較容易的活下去，生活很難、很折磨人，對吧？但是，打不過就逃，不要勉強自己待在一個不愉快的環境裡。你該走了，要再不走，不是死掉，就是瘋掉。對於她，逃就好，不要試圖去傷害誰。

這個世界裡，沒有天生的父愛或母愛，因為不是每個人都適合當父母。你不必體諒這一點，但是你得體會這件事，否則你會過不去。她沒有能力當你媽，但她不小心就這麼成為你生命中這麼重要的人，卻傷害你最深。我希望你不要從此對於人生有過於負面的想法，因為愛這件事，不必然從血緣而來，而是一種人類最善良的品質。我相信你在脫離她的掌握以後，在往後上萬個日子裡，可以體會到其他不一樣的愛。這世界上，有人沒父愛、母愛，也有人從沒經歷過愛情，有人被朋友背叛，也有人重重的被信任的人砍一刀。雖然不能說，人生有殘缺是正常的，但少了一種愛，老天會彌補其他的情感給你的。

呂秋遠指，雖然事主過往的經歷無從改變，但會有人願意在未來的一年提供協助，讓其安然渡過考試。圖為示意圖。（資料圖片）

過去的事情，我們都來不及參與，但是我相信，看到你這些經歷的人，包括我，都不會吝嗇給你各種的愛。許多叔叔阿姨可以提供你法律上的協助，也可以幫助你在未來的一年內，順利準備考試，但就是別傷害自己、別傷害別人，好嗎？

讓花謝的是風雨，讓花開的也是風雨，但沒了風雨，花不會開也不會落。雖然你不能改變別人的過去，但我相信，你可以改變自己的將來。