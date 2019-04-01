潮濕天地板狂生白色菇　台屋主崩潰求救　網民教3招KO

屋齡比較高的房子通常除了要注意房屋結構，室內環境更是需要定期審視。近日有位網友就在爆怨公社提到，家中木質地板已經使用約15年，然而近期不知道甚麼原因，角落竟然開始長出白色菇類，多次清理都無法根除，讓他崩潰發文求救！

（Facebook「爆怨公社」圖片)

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看到這畫面大家都先X話一波

「角落生物萌萌噠」

「降龍羅漢現身，下凡普渡眾生啊」

「真好，吃菇都不用再買，改天旁邊如果再長空心菜出來就更完美了」

「這個是現代版的開心農場？」

「天山雪菇～百年難得一見，拿來入菜可增加一甲子功力」

「風水寶地，是福地才長這麼茂盛！」

「吃菇菩薩現身了，感恩菇菇，讚嘆菇菇」

好啦！人家是來求解的正經一點，很多網友也提到會有這種情況其實就是太潮濕啦！

「房子太潮濕了」

「這.....太濕了吧！」

「為甚麼有點可愛的感覺（但這應該代表你家很潮濕了）」

「你家還滿潮濕的！」

「木頭太潮濕，長菌菇了」

面對潮濕的時候該怎麼辦，除了打開窗戶保持通風，不少過來人也好心提供解決辦法給樓主，如果你家也有長菇問題，不妨也試試看吧！

（Facebook「爆怨公社」圖片)

一、使用除濕機！ 「室內太潮濕了，建議可以考慮加裝一台除濕機了」 「他不是想生就可以生的，要你們家夠潮濕才有辦法生，裝台除濕機吧」 「房間太潮濕了，買台除濕機吧」

二、用漂白水擦拭 「漂白水，我之前的天花板長過，噴一噴，它就自己消下去，而且不會再長」 「用漂白水噴一遍，寸草不生」 「建議你先把膠布去除，然後再用漂白水擦拭整間房子，後面用冷氣機除濕約一、兩個禮拜，再去買膠把牆角整條黏起來，不要再用膠布黏了，每隔幾天還要除濕，這樣應該就不會了」 「除濕一定要～灑大量小蘇打粉或是熱鹽水拖地或是純漂白水（不能跟消毒水一起混）」

三、找水電來抓漏（抓出漏水的地方） 「濕到都長菇了，牆壁裏面應該很精彩，不是貼起來沒看到就當做沒事，霉是會飄散在空氣中的，要找人來抓漏，防水重做了，否則會生病的」 「如果你無法忍受這個情況，我建議你找個抓漏的來看看」 「牆壁滲水了，快找人抓漏吧」 「雨菇下雨的時候才會長，你家漏水了」

其實屋內會如此潮濕，一部分原因除了居住環境有影響，也有可能是因為房屋後期隨着屋齡增加，導致家中隔板滲水。如果長菇的狀況持續沒有改善，建議還是找專業的工程來檢查，不然拖久了，細菌一直附着在空氣中，對身體更不好啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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