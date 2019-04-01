「海神」蛞蝓現身墾丁　迷人螢光藍遍全身　潛水教練：美麗有毒

「海神」出沒墾丁海域！深藍色的大西洋海蛞蝓，外型像是希臘神話中的海神Glaucus一般，因此有「海神」的外號，每年3、4月份開始能在台灣西南沿海遇見，但海神行蹤會受海相、風向影響，想一睹美麗身影還需要碰碰運氣，不過，潛水教練提醒，大西洋海蛞蝓的刺絲胞會釋放毒素，民眾若巧遇海神出沒，觀賞時要特別小心。

潛水教練阮俊愷日前在墾丁海域拍攝到「海神」蹤影，欣賞之餘也擔心民眾會在觀賞時受傷。阮說要看到海神，可以說是可遇不求，然而美麗外表下要小心不要太靠近，因為海神身上具有充滿毒素的刺絲胞，千萬不要用手觸碰。另外，海神出沒時身邊通常會伴隨水母漂遊，當注意力集中在海神身上時，也要小心被周圍水母螫傷。

4月份起「海神」大西洋海蛞蝓開始在台灣西南沿海出沒，因受海潮、風向影響行蹤難以掌握，但海神刺絲胞帶有毒素，觀賞時要小心。（藍洞潛水提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

每年3、4月海神陸續在台灣西南沿海出現，潛水教練蔡永春說，海神的行蹤會受到海相、風向的影響，只有在吹南風的時候，才有機會在潮間帶看得到。原本海神大多生存在澳洲沿岸，2012年首度在小琉球被民宿業者發現，一度引起學者討論，隔年台灣本島海域也陸續有海神出沒。

潛水教練阮俊愷日前在墾丁海域拍攝到「海神」蹤影。（藍洞潛水提供）

大西洋海蛞蝓之所以被稱作海神，主要是因為希臘神話中，海神Glaucus無意中吃下神奇的草，因此擁有不死之身後，身體因而產生變化，雙手長出類似魚的鰭，雙腳也延伸變長為尾巴，大西洋海蛞蝓因為外型與神話中描述的海神Glaucus相似，因此獲得這個外號。

延伸閱讀：

媽媽崩潰！小六生美勞作品是「家姓靈位」網友反大讚優秀！

影／硬要玩食物？他用「橡皮筋綁西瓜」後果超悲劇

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：