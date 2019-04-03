【撞死馬】貨Van越線猛撼　劏開愛駒車卡　練馬師生日悲慟抱屍　

英國林肯郡（Lincolnshire）一名練馬師賽後用拖車載愛駒回家，豈料途中遇上車禍，一輛客貨車迎頭撞上裝着馬匹的車卡，面對奄奄一息的好夥伴，練馬師只能抱着牠，依依不捨地道別！

練馬師麥克林托克生日當天遇上車禍，愛駒不幸喪命。（Facebook）

像「沙甸魚罐頭」般被揭開

事發在3月27日，當天是練馬師麥克林托克（Karen Mclintock）的生日，曾勝出6場比賽的馬匹羅克伍德（Rockwood）剛完成賽事，從馬場乘拖車回程途中。

拖車司機斯坎特伯里（Graeme Scantlebury）表示，當時一輛客貨車迎面駛來並越線，他立即扭軚，但客貨車仍撞上裝着馬匹的車卡。坎特伯里說，車卡重2500公斤，車內馬匹重450公斤，因此他估計撞車一刻衝力超過時速160公里，才會令車卡完全翻側，車身像被揭開的「沙甸魚罐頭」般。

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對頭車司機疑在用手機

坎特伯里和麥克林托克並未受傷，但馬匹羅克伍德重創，很快就在麥克林托克懷中離世。

坎特伯里在Facebook大罵客貨車司機是渾蛋，又暗示對方駕駛時使用電話導致意外。他說，羅克伍德是匹性格友善的馬，不該死於非命，麥克林托克當日傷心到旁人難以安慰，而他在車禍後兩天仍禁不住落淚。警方正調查意外原因，暫時未拘捕任何人。

（綜合報道）