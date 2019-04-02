中大女生白板畫貓咪超逼真　網民驚嘆好靚　笑問「你講畫定人？」

高手在中大！溫書悶到發慌時總想做些無聊事，但隨手畫出驚人靚畫，並非人人能做到。有網民昨日（1日）投稿至fb專頁「CUHK Secrets」，分享一張在中文大學圖書館內的照片，只見一位長髮女生背着鏡頭，拿着一支黑色白板筆，在白板上畫出維肖維妙的貓咪，投稿者忍不住大讚「好靚」，其他網民同聲讚嘆，有人笑問樓主讚靚時「你講畫定人？」

照片只見一位長髮女生背着鏡頭，拿着一支黑色白板筆，在白板上畫出維肖維妙的貓咪，投稿者忍不住大讚「好靚」。（fb「CUHK Secrets」截圖）

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「CUHK Secrets」昨晚上載由網民在中大圖畫館進學園範圍拍攝的照片，只見一位長直髮的女生，邊參考手機的相片，邊握着黑色白板筆專注地畫出一隻花貓，畫功細緻，運用陰影線條，完美地畫出貓咪的毛髮和銳利的眼神，連投稿者也驚嘆：「琴日見到個女仔喺進學園畫白板，好靚！」

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照片隨即引起網上熱議，不少中大學生留言指曾見過這幅畫作，大讚「神級畫功」，亦有人笑問「畫定人靚？」，另有網民笑言，女生的畫作會吸引更多學生前來欣賞，「畀機會你摺lib（圖書館）」。

有網民隨即把相中主角「起底」，原來她是一位來自中文大學藝術系的女學生。她和幾位同是熱愛藝術的同學，開設了一個Instagram專頁「illusdreamer」上載作品，除了剛爆紅的貓咪白板畫，大部分都是黑板上的粉筆畫，題材包括學生課堂上的百態、漫畫人物等，當中更有一幅日本動漫電影《你的名字》的畫作，像真度猶如印出來的海報一般。

「illusdreamer」由2016年成立至今，已有過萬名粉絲追蹤，每幅畫作都有過百甚至千人讚好。