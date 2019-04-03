【不知做媽媽】懷孕獨木舟選手腦死　人工續命3個月終誕奇蹟寶寶

葡萄牙26歲獨木舟女選手塞凱拉（Catarina Sequeira）去年12月因急性哮喘陷入昏迷，其後波圖（Porto）聖約翰醫院（Hospital of St. John）的主診醫生宣布她腦死。但當時塞凱拉懷有一個19周大的胎兒，為了拯救小性命，醫生決定用人工呼吸器替塞凱拉續命；然而延至上周她的身體情況惡化，醫生只好在上周四（3月28日）提前進行剖腹生產，成功接生男嬰薩爾維多（Salvador），而塞凱拉隨即在上周五（3月29日）舉行葬禮，入土為安。

急性哮喘發作陷入昏迷

塞凱拉划獨木舟表現出色，曾代表葡萄牙國家隊出賽。去年12月16日她在家中急性哮喘發作，陷入昏迷，不久醫生證實她已經腦死亡。由於當時塞凱拉懷有身孕，醫生決定用人工呼吸器維持她的生命，盼胎兒能在懷孕至32周時分娩。

院方的道德顧問阿爾梅達（Felipe Almeida）表示，醫生做出有關決定前已和塞凱拉的家屬商討過，取得他們同意，而且塞凱拉過去也沒有拒絕死後捐贈器官，「一名捐贈者不限於捐肝、心臟或肺，而是獻出自己的生命，好讓孩子能活下去。」

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「這是帶有痛苦的喜悅」

可惜，塞凱拉的生命只勉強維持了56日，她的呼吸機能於上月底開始嚴重惡化，醫生決定提前進行剖腹生產，薩爾維多終來到這個世界，出生時體重僅3.75磅（約1.7公斤），沒有生命危險，但需要留院觀察至少3個星期。

薩爾維多的父親薩波洛（Bruno Sapolo）稱，失去塞凱拉令他心情低落，「薩爾維多是個奇蹟寶寶，他情況很好，我仍希望能保持沉默」；塞凱拉的媽媽布蘭科（Fatima Branco）則謂，雖然很開心添了一個孫仔，但無法彌補失去女兒的傷痛，「這是一種帶有痛苦的喜悅，我不希望帶着喪女之痛去看孫仔。」