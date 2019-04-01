美國「巨嬰」出世16磅　童年已獲欖球隊招手　35年後近況曝光

有些人天賦異稟，出生已注定一生與社會上大部分人不同。1983年，美國新澤西州超過16磅的「巨嬰」克拉克（Kevin Robert Clark）誕生，比一般7磅新生嬰重超過1倍，因此登上各大報章，轟動一時。35年過去，當人們開始忘記克拉克時，紐約近日一名大約15磅的「女巨嬰」出生，令民眾及傳媒重新關注克拉克長大後的近況，原來巨嬰已變巨人，現時不但身高超過2米，而且已娶妻，更化身「人生教練」，寄語「女巨嬰」只需做回自己及保持幽默感就可以。

克拉克一出生已有16磅6安士，是一般嬰兒的兩倍以上。（Inside Edition截圖）

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克拉克父親身高達到2米，母親亦比一般女性高，1983年4月8日，克拉克在美國新澤西州湯姆斯河（Toms River）縣的一家醫院出世，有別於其他嬰兒，他一出生已有16磅6安士，是一般嬰兒的兩倍以上，當年是整個州最重的嬰兒，一家三口因而「名利雙收」，不少傳媒爭先恐後進行訪問，不但為克拉克冠上「巨嬰」的名號，而且有傳媒「祝賀」克拉克父母，願意給予他們2500美元，足以令到他們一家三口可以飛往加州探望長輩。

35年過去，克拉克已淡出民眾視線，但上月15磅5安士的「女巨嬰」巴利克（Harper Buckley）在紐約出世，再次引起民眾及傳媒對巨嬰的關注。

克拉克現在身高將近2.1米1，體重則是超過300磅。（Inside Edition截圖）

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節目《Inside Edition》團隊於是找回現時身高將近2.1米、體重超過300磅的克拉克接受訪問分享成長路，克拉克指自己體型一直都超乎常人，12歲時身高就已經有1.7米，高中時更高達1.9米，他亦指「正值青春期，我不斷長高，經常要買新衣服，而且很難找到適合我的衣服與鞋子」。

身型高大更讓克拉克還在兒童的時候，就收到職業欖球隊的工作邀請，「我收到過NFL（美國職業欖球聯盟）的來信，他們說可以向我提供一份工作，等我長大後可以考慮為舊金山巨人隊效力」，老師、同學也經常以為他長大會去打籃球，不過克拉克坦言，他實際上不擅長打籃球，更喜歡打獵或釣魚。

幸運地，克拉克找到有1.82米、和他同樣高大的太太珍娜。（Inside Edition截圖）

大學畢業後，克拉克加入美國空軍，隨後在德州當軍警，因為身形顯眼，走到哪兒都會成為焦點，甚至會被誤以為是負責人，「我在同事中身高最高，他們不管大小事都要會找我幫忙，長官也是如此」。而不少人第一眼看到克拉克，就會驚嘆的問他：「你有多高？」

不過，其實生得高大在生活上都為克拉克帶來不少麻煩，他出入都要小心，以免撞到門楣，用普通高度的浴室花灑都要彎腰低頭，連擠進一架普通的私家車也十分困難，而且一般身高的女孩大多認為無法「高攀」克拉克，令他難以結識異性，但幸運的是克拉克找到和他同樣高大的女子珍娜（Jenna），珍娜有1.82米，與克拉克走在一起十分合襯，兩人結成夫婦，非常幸福。

體驗到成為巨人的苦樂，克拉克向巴利克建議，「作為女性，生得高大可能會給她不同挑戰，她或許有時會感到尷尬，但記得只需做回自己及保持幽默感就可以」。

（綜合）