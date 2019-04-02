港媽呻外傭姐姐廚藝差乾蒸蛋　反惹網民鬧要求多：請工人定廚師？

在香港「一傭難求」的情況下，有網民近日於網上大呻自己的傭人姐姐雖能打理家務，但廚藝不濟，今次煮蟹柳蒸蛋變成蒸乾蛋，樓主不禁無奈稱道：「我唔食喇！唔該晒！」但網民似乎對樓主的遭遇不感同情，更批評她要求多多，「你請工人定請廚師？」、「蒸蛋唔易㗎」、「做你姐姐真係慘」。

今次傭人姐姐負責煮蟹柳蒸蛋，最後成品卻變成乾蒸蛋，賣相不太討好令樓主非常無奈。（fb群組「今晚煮乜餸」圖片）

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該名女網民最近於fb群組「今晚煮乜餸」上載相片，批評自己的傭人姐姐廚藝不濟。樓主稱今次傭人姐姐負責煮蟹柳蒸蛋，又解釋：「煮飯放埋落飯煲一齊蒸，蒸完仲要唔拎出嚟繼續焗住等開飯。」最後成品就變成乾蒸蛋，賣相不太討好令樓主非常無奈。

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樓主又上載一張親手煮的蝦乾蒸蛋，證明何為真正的蒸滑蛋。她於文中又怒批傭人姐姐猶如「牛皮燈籠」，即使經過家人每天的示範及指導下，蒸蛋技巧依然無進步，「當時佢有睇住喎，改炒蛋又係要自己煮返」。樓主更直言一句：「你食返自己蒸嗰碟蛋啦！」

樓主的怨言卻惹來不少網民批評，他們均表示樓主要求多多，其實只是小事一椿，不解為何亦要網上公審，「一睇就識咩？睇就容易，你做人就咪咁刻薄」、「畀啲時間同耐性人哋啦」、「工人唔代表十項全能，佢起碼有用心」。

另有網民上載相片，表示自己的傭人姐姐一教就明，「我姐姐都係電飯煲蒸蛋，都係唔滑，不過味道無影響，所以我都無所謂」亦有人提議：「咁難為樓主，不如自己煮返啦，唔洗咁勞氣喎。」

（fb群組「今晚煮乜餸」）