【好人好事】台母子喪夫冇錢殮葬　殯儀男雪中送炭：我幫你們處理

不少人生前捱過不少苦，然而死後可能連安頓的地方也沒有。日前一名從事殯儀業的台灣網民在網上分享一個暖心經歷，他指有日在殯儀館附近吃麵時，聽到一名兒子帶着年約70多年的母親，四處詢問喪葬費價格，其間聽到母親無奈稱「我們沒有錢要怎麼辦」，令他心頭一酸，主動向對方表示可負責其父的喪葬費，坦言雖然能力有限，「頂多一自己一天少吃個2餐」。樓主的行為引來逾1萬名網民讚好，祝福他「好人有好報」。

日前台灣一對母子因家境不好，沒錢安葬已逝的家人，一名從事殯儀業的男子聽罷，即主動伸出援手。（Gettyimages/視覺中國）

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該台男昨早在facebook群組「靈異公社」發文，指自己忙完一大早後，就在殯儀館附近的乾麵店吃麵，其間聽到隔壁母子的對話，令他非常心酸，他稱一開始聽到二人沒有錢，還以為是沒有付麵攤，但原來是二人的丈夫及爸爸逝世，該兒子帶着年約70多年的母親，四處詢問喪葬費格價，惟二人都負擔不起，母親更無奈跟兒子表示「我們沒有錢要怎麼辦」。

日前台灣一對母子因家境不好，沒錢安葬已逝的家人，一名從事殯儀業的男子聽罷，即主動伸出援手。（fb群組「靈異公社」截圖）

樓主聽罷即想到在安靈室冰櫃裏的無名屍（無人認領的屍體），他每天都會為它們準備早餐、晚餐、便當、麵包，「想到祂們生前已經苦一輩子了，死後連個安頓的地方都沒有，我真的能力有限。」雖然心裏非常掙扎，但更不忍心母子兩人，於是他主動伸出援手，「沒關係，你們不用找了，我幫你們處理就好」，母親不好意思指自己沒有錢，樓主即回應稱知道，在吃麵時已經聽到，「你們不用出錢，不用再問店家費用了，我能力能做的也只有這樣」。

帖文引起大批網民熱議，超過1.1萬人讚好，紛紛表示感動及大讚樓主是暖男，「功德無量」、「好人有好報」，亦有網民留言想幫忙出點力。樓主其後亦回覆網民稱已辦妥，「大體已經在殯儀館，棺木、骨罐、塔位都處理好了」，坦言雖然自己能力有限，但頂多節衣縮食，「一天少吃個2餐，假日不吃大餐，撐個半年就可以了」。

（fb群組「靈異公社」）