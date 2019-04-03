【小心】柴灣見男子抱女當耍花槍　女網民：險被撞才意識或涉非禮

香港治安一向不錯，惟多注意安全總錯不了。有女網民在fb群組上警告，指晚上在柴灣地鐵站外看到女子被男子從後緊抱，原以為是情侶打鬧，她去完公廁一出來，卻發現剛抱人的男子與友人疑故意推撞到其身上，即逃至附近便利店終脫臉。她事後回想才發現最初看到的女子或是被人非禮，為安全計到警署報案，警方表示會加強巡邏，她則希望藉網上帖文，呼籲街坊警惕。

有網民目擊柴灣站昨晚一宗疑似非禮案，自己亦幾乎被非禮。她於翌日到警署報警，希望警方跟進。（受訪者提供）

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網民程小姐昨晚深夜在fb群組「東區＆柴灣人好多事」發文，稱放工後約在晚上11時到柴灣地鐵站坐車回家，入站前先使用專線小巴站旁邊的公眾洗手間。程小姐指入洗手間前看到兩名年約20歲的男子，一人身形高大，另一人則比較瘦削，她當時看到瘦削男從後緊抱一名女子，一度以為對方只是情侶打鬧，沒有理會，直接進入洗手間。

程小姐指從洗手間出來之後，瘦削男突以大動作將高大男推向她，她質疑兩人意圖非禮，即時閃身成功避開，兩名男子未有罷手再推一次，程小姐遂躲到附近一間便利店，指店內有其他人下才能成功脫臉，而該兩名男子則從反方向逃去。

網民指因與被抱女子不認識，所以未能就此備案。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

程小姐接受《香港01》訪問時提到，她幾乎被人撞到後，才意識到事件或涉及非禮，她直指該位置晚上太昏暗，最初經過時未能完全看清情況，只大約看到被抱女子的表情有古怪，惟趕着去洗手間時她未意識到對方可能在求救，否則她會偷偷報警。程小姐又提到，其實事發地點不遠處已經有其他途人，認為兩名男子行為大膽，使她十分受驚。

她其後指今早到警局報案，惟警員只表示將加派人手巡邏，而因為她與被抱女子不相識，故不能備案。有網民坦言表示如果受害人沒有報警，警方都難以跟進， 建議她就事件向當區區議員建議，在黑暗地方加強燈光，避免事件再次發生。